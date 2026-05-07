481 metrů. Aljaškou se vloni přehnala druhá největší megatsunami


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24, Science, NPR, BBC

Loňská megatsunami vznikla po sesuvu části aljašské hory do moře. Podle studie, která vyšla na začátku května, jde o druhou nejvyšší vlnu, jakou kdy vědci zaznamenali. Autoři výzkumu zdůrazňují, že je spojená s riziky změny klimatu a táním ledovců.

Nad ránem 10. srpna 2025 se daleko od lidských očí, v neobydlené části aljašského fjordu Tracy Arm otřásla země. A pak znovu a ještě jednou. Otřesy nezůstaly bez následků, ze stěn fjordu spadlo do jeho vod 64 milionů kubíků horniny: kdyby tato hmota měla tvar krychle, měla by hranu o délce čtyř set metrů. Náraz pak zvedl masivní vlnu tsunami.

Vědci ji v nové studii, která vyšla v odborném žurnálu Science, označují jako megatsunami, sesuv totiž zvedl hladinu o 481 metrů. Jen díky tomu, jak brzy ráno se to stalo, neskončila tato událost tragédií: v pozdějších hodinách totiž do čisté vody fjordu míří lodě naložené turisty, kteří obdivují krásy tamní přírody. „Bylo to o fous,“ řekl pro BBC jeden z autorů studie, geolog Bretwood Highman. Tentokrát turisté viděli jen spoušť, kterou velká vlna způsobila. „Mám ale docela strach, že v budoucnu už takové štěstí mít nebudeme.“

Není tsunami jako tsunami

Nejznámějším typem tsunami je ten, ke kterému dochází kolem Japonska: při zemětřesení nebo sopečné činnosti dojde k pohybu mořského dna, což pak způsobí vzedmutí obří vlny, jež se šíří po světových oceánech na stovky a někdy i tisíce kilometrů. Druhý typ, ten, který se odehrál na Aljašce, je způsobený rychlým dopadem masy kamení – obvykle je mnohem lokálnější a vlna se rychle rozptýlí.

Největší megatsunami, kterou vědci popsali, se odehrála v 50. letech 20. století v aljašském fordu Lituya Bay, měla podle odhadů výšku 524 metrů. To neznamená, že v minulosti se neprohnaly po Zemi ještě mnohem mohutnější. Odhaduje se, že ta vyvolaná dopadem asteroidu před 66 miliony lety, jenž vyhubil dinosaury, mohla měřit až 4,5 kilometru.

Následky prozradil až detailní výzkum

Za výzkumem loňské tsunami stojí právě výše citovaný Bretwood Highman. Dorazil na místo několik týdnů po události, přivedla ho tam vyprávění kapitánů výletních lodí, kteří hlásili, že se podoba zátoky výrazně změnila. Geolog se svým týmem oblast detailně prozkoumal: našel tam stromy zlámané jako třísky, rozsáhlé pásy skal, které vlna očesala o půdu i vegetaci.

Díky tomu, že vědci mohli studovat fjord tak brzy, dokázali popsat následky velmi přesně, stejně tak jako parametry samotné vlny. Kromě pozorování přímo na místě zkombinovali terénní práci, seismická a satelitní data.

Zranitelná Aljaška

Aljaška je místem, které je v tomto ohledu velmi zranitelné. Kombinace seismické aktivity, strmých svahů vysokých hor a úzkých fjordů nabízí pro vznik megatsunami ideální podmínky.

Tající ledovec ve fjordu Tracy Arm
Zdroj: NOAA

Autoři teď ve své studii přidali další důležitý faktor: jsou jím lidmi způsobené změny klimatu, které se projevují oteplováním. Ledovec totiž pomáhal až doposud zpevňovat skály, fungoval jako lepidlo, které jim brání rozpadnout se. Oteplování ale způsobilo, že když část ledovce odtála, odhalila se spodní část útesu – a skála pak držela pohromadě mnohem slaběji než dříve.

K tomu přistupuje fakt, že lidé milují odlehlé končiny a míří do nich stále více poznávacích plaveb, turistických expedic nebo třeba filmařů. Riziko toho, že megatsunami způsobí lidskou tragédii, tak podle vědců roste, a to dost výrazně. Nemají tento růst zatím přesně spočítaný, odhadují ho ale na desetinásobek stavu před několika desítkami roků.

Francouzské Nice se připravuje na nepravděpodobné, ale ničivé tsunami
Nice

Co s tím?

Některé výletní společnosti oznámily, že kvůli obavám o bezpečnost přestanou posílat lodě do Tracy Arm. Autoři článku v Science doporučují, aby v těch nejrizikovějších oblastech bylo posílené monitorování těchto rizik, přinejmenším pomocí seismologických senzorů, které by včas odhalily otřesy půdy.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

12:50Aktualizovánopřed 2 mminutami
Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

před 7 hhodinami
Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

před 7 hhodinami
Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

před 8 hhodinami
Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

481 metrů. Aljaškou se vloni přehnala druhá největší megatsunami

Loňská megatsunami vznikla po sesuvu části aljašské hory do moře. Podle studie, která vyšla na začátku května, jde o druhou nejvyšší vlnu, jakou kdy vědci zaznamenali. Autoři výzkumu zdůrazňují, že je spojená s riziky změny klimatu a táním ledovců.
před 55 mminutami

Archeologové ohlásili nález ztraceného města Bílý jaguár

Marná pátrání po stovky let zmizelém mayském městě Sac Balam (v překladu Bílý jaguár) vystřídala naděje. Během posledních vykopávek v mexické džungli se našlo tolik důkazů, že archeologové teď na tiskové konferenci oznámili, že ho našli.
před 2 hhodinami

Vědci vyvrátili jeden z nejznámějších mýtů o kukačkách. Vejce v zobáku nenosí

Mezinárodní tým ornitologů pod vedením Tomáše Grima z Ostravské univerzity jako první pořídil záznamy kladení kukaček obecných do hostitelských hnízd v dutinách. Díky tomu vědci přinesli nové poznatky o jejich chování a vyvrátili mýtus, že kukačky nosí vejce v zobáku, o němž se spekulovalo už od starověku.
před 23 hhodinami

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Při konzultování zdravotních potíží s nástroji umělé inteligence (AI), například chatboty, je třeba podle odborníků kritický náhled, protože si často vymýšlí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Lékaře proto nenahradí. Varují také před zadáváním osobních údajů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) kvůli stále rozsáhlejšímu využívání chatbotů představila příručku pro pacienty.
včera v 12:27

Mamutí dálnice na Moravě propojovaly kontinent. Zkoumá je nový mezinárodní projekt

Před třiceti tisíci lety putovala Evropou velká stáda mamutů, která lákala lidské lovce. Vědci teď doufají, že s pomocí nejmodernějších technologií zjistí o obou druzích i jejich vzájemném propojení a vztazích víc. Klíčovou roli v projektu hraje území Moravy, která tehdy tvořila pomyslný most, jenž spojoval sever a jih střední Evropy.
včera v 11:30

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.
včera v 07:40

Les budoucnosti bude vypadat jinak, než jsme zvyklí, říká výzkumník Krejza

České lesy trápí sucho. Dle dat ze začátku května se dvě třetiny lesů nachází ve stavu vysokého, nebo dokonce extrémně vysokého stresu. „S postupující klimatickou změnou se dá předpokládat, že sucha budou déletrvající, častější a intenzivnější, proto bychom z pohledu dřevin měli volit ty, které jsou k suchu více tolerantní,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu DendroNetwork v rámci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Jan Krejza. V rozhovoru rozebírá nejen rizika spjatá se suchem, ale i kůrovcovou kalamitu, skladbu dřevin či vliv veřejnosti.
5. 5. 2026

Velryba Timmy po vypuštění do moře nejspíš uhynula, uvádějí experti

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy.
5. 5. 2026
Načítání...