Jemenští hútíové se do konfliktu mezi Gazou a Izraelem zapojili raketovými a dronovými útoky necelé dva týdny po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Už v listopadu 2023 rozšířili své údery také proti světovému námořnímu obchodu na cestě mezi Adenem a Suezským průplavem. Od té doby napadli 94 plavidel. Z toho čtyři potopili, 42 poškodili a dvě unesli i s posádkami. Tisíce tankerů a dalších obchodních lodí od té doby volí mnohem delší a nákladnější cestu kolem afrického kontinentu. Hútíové zapříčinili pokles světového obchodu o jedno až dvě procenta. De facto vyřazení rudomořské cesty také přivodilo bankrot izraelskému obchodnímu přístavu Ejlat.
Konflikt v Rudém moři, který ovlivňuje celosvětový obchod, rozebrala Zóna ČT24
30 minut
Pořad Zóna ČT24 se věnoval také hasičské jednotce v pražské Ruzyni, odpůrcům očkování ve světě, jejichž hlasem je například americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Pořad se zabýval také přezbrojováním české armády a situací na Ukrajině, která buduje nové a silnější obranné linie proti Rusku.