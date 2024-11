Znovu se zažehává studená válka, míní vojenský expert

„Svět se stal nebezpečnějším. Vidíme, že se znovu zažehává studená válka,“ míní jeden z nejuznávanějších vojenských expertů Eeben Barlow. Zkušený armádní veterán z Jihoafrické republiky přijel do Prahy na konferenci o dezinformacích a jejich vlivu v Africe. Pro Události, komentáře poskytl rozhovor na téma globální bezpečnosti či aktuálních válek.

V rámci tohoto kontinentu promluvil o fenoménu, který tamním konfliktům dává další rozměr. „Mám obavu, že se Afrika stane zástupným bojištěm ve válce Ruska s Ukrajinou. Neděje se to jen v Mali, byli jsme toho svědky i v Súdánu a objevují se zprávy, že se to děje i v Etiopii,“ upozornil.

Barlow věří, že studená válka nikdy skutečně neskončila. Pouze přešla do hibernace a nyní se dostala zpět na povrch. „Vidíme, jak různé země bojují o získání moci, vlivu a jejich rozšíření,“ podotýká. Jako příklad uvádí Afriku: „Probíhá tam spousta konfliktů a všechno je to o zájmech – ať už jde o zahraniční, domácí, nebo regionální,“ popsal.

Využívání jiného regionu jako zástupného bojiště Barlow považuje za „velmi špatné“ a nemyslí si, že by to Africe dlouhodobě prospělo. „Sice můžeme využít (zpravodajské) informace a poškodit jinou zemi, ale ta nakonec znovu povstane a bude nám to mít za zlé,“ upozorňuje.

Barlow: Dnešní svět je kvůli dezinformacím zranitelnější

Dnešní svět vidí vojenský expert jako zranitelnější, než byl po pádu komunismu. „Zranitelnost se zvýšila v důsledku obrovského množství dezinformací,“ myslí si Barlow. „To společnost mate. Už nevědí, co jsou skutečné a pravdivé informace, a co ne. Znepokojuje mě, že spousta lidí čerpá zprávy z aplikací jako TikTok nebo Facebook,“ uvádí.

„O těchto aplikacích je známo, že jsou zneužívány některými aktéry ke změně vnímání lidí. Tím se stal globální systém mnohem křehčím a naše zbraně jsou mnohem nebezpečnější,“ míní.