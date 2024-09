Rusko plánuje útoky na jaderné elektrárny, varoval Zelenskyj v OSN

Rusko zničilo všechny naše tepelné elektrárny a zdá se, že plánuje útoky na jaderné elektrárny na Ukrajině, řekl v projevu na 79. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uvedl, že informace o možných plánech ruského vládce Vladimira Putina nedávno dostal od zpravodajských složek své země. Zelenskyj během návštěvy Spojených států oroduje za svůj mírový plán, další pomoc Kyjevu a také za zrušení limitů na použití západní techniky.

Zelenskyj v úterý na zasedání Rady bezpečnosti řekl, že válku proti Ukrajině nelze urovnat jen rozhovory. „Rusko může být k míru jedině donuceno, a to je přesně to, co je potřeba, donutit Rusko k míru,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Kreml jeho prohlášení označil za osudnou chybu, která bude mít pro Kyjev následky. Rusko mír chce, ale je nemožné mu ho vnutit, prohlásil podle agentury Reuters Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, který poznamenal, že dynamika na bojišti v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny je pro ruské síly pozitivní.

Zatímco Moskva má mimo jiné územní požadavky, Kyjev trvá na tom, že Rusko musí opustit celé ukrajinské území.