Získat zpět voliče bude těžká práce, míní šéfka britských konzervativců

Potřebujeme, aby bylo vidět, že jsme se změnili, uvedla ve středu na výroční konferenci britské opoziční Konzervativní strany její šéfka Kemi Badenochová. Stranu podle ní čeká těžká práce, aby si získala zpět voliče. Badenochová také představila návrh na rozpočtové škrty a zrušení některých daní.
„Jsme jediná strana, která může obstát ve zkoušce naší generace, jediná strana, která dokáže zajistit silnější ekonomiku i hranice,“ tvrdí žena, která se do čela toryů dostala loni. „Jsem zastánkyní vlády, která vám bere méně peněz a nezasahuje do vašeho života,“ prohlásila Badenochová. Doplnila, že se chce dál držet konzervativních principů, mezi které zařadila rodinu a svobodu projevu.
Konzervativci byli až do loňských červencových voleb čtrnáct let u moci. Loni ale byli výrazně poraženi labouristy.
Návrhy šéfky konzervativců
Badenochová ve svém závěrečném projevu představila návrh na zrušení daně z nákupu nemovitosti. Agentura Reuters tento krok označuje za překvapivý. Podle serveru BBC chtějí konzervativci také výrazně omezit sociální dávky, zmenšit státní správu a zrušit některé daně zavedené současnou labouristickou vládou. Šéfka toryů také oznámila, že má v plánu zavést zákaz stávek lékařů a obnovit nasazení policie v britských ulicích.
Badenochová podle agentur posunula Konzervativní stranu doprava, přičemž agentura AP její navrhované politiky připodobňuje k těm, které ve Spojených státech prosazuje prezident Donald Trump.
Návrhy na zrušení zákona o změně klimatu, výrazné omezení legální i nelegální migrace a odstoupení od Evropské úmluvy o lidských právech se také blíží plánům pravicově populistického politika Nigela Farage a jeho dle průzkumů nyní nejsilnější strany v zemi Reform UK.