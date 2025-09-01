Zemětřesení, které v noci na pondělí zasáhlo východ Afghánistánu, si vyžádalo životy nejméně 622 lidí, dalších více než 1500 jich bylo zraněno, uvedlo ráno podle agentury AFP afghánské ministerstvo vnitra. Počet obětí pravděpodobně dál poroste, upozornil web stanice BBC.
Zemětřesení v Afghánistánu má přes šest set obětí, uvedly úřady
Zemětřesení o síle šesti stupňů zasáhlo krátce před půlnocí místního času oblast města Dželálábád na východě země. Město je rušným obchodním centrem a má asi 300 tisíc obyvatel. Zasažené jsou zřejmě provincie Nangarhár, kde se nachází zmíněné město, a sousední provincie Kunar. Oba regiony se nachází u hranice s Pákistánem.
Ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters uvedlo, že jen v jedné vesnici zemřely tři desítky lidí. Místní zdroje pak mluví o stovkách zraněných. „Počet mrtvých a zraněných je vysoký, ale vzhledem k tomu, že je oblast obtížně přístupná, jsou naše týmy stále na místě,“ uvedl ráno mluvčí úřadu. Podle BBC afghánský resort zdravotnictví zároveň upozornil, že údaje se budou měnit, v postižené oblasti je totiž velmi omezené mobilní spojení a zemětřesení odřízlo záchranářům přístup do některých částí regionu.
Britská stanice BBC s odkazem na vlastní zdroje informuje, že v jedné vesnici v provincii Kunar zemřelo nejméně 20 lidí a dalších 35 bylo zraněno. Místní vytahují mrtvé a zraněné z trosek.
Epicentrum otřesů bylo podle AFP jen necelých třicet kilometrů od Dželálábádu s ohniskem v hloubce asi deseti kilometrů. Zhruba po dvaceti minutách následoval další otřes o síle asi 4,5 stupně a posléze ještě třetí o síle 5,2 stupně, popsala televize Sky News. Záchvěvy byly cítit i v afghánské metropoli Kábulu, která leží asi 120 kilometrů od Dželálábádu.
Obavy z vysokého počtu obětí vzbuzují i vzpomínky na zemětřesení ze 7. října 2023, které zasáhlo provincii Herát. Otřes o síle 6,3 stupně tehdy zabil 2400 lidí, uvedly úřady kontrolované hnutím Taliban.
Zemětřesení je další ranou pro obyvatele Afghánistánu, který je sužován přírodními katastrofami a ekonomickou krizí po desetiletích válek. Více než polovina z asi 42 milionů obyvatel země potřebuje humanitární pomoc. Opětovné převzetí moci radikálně islamistickým hnutím Taliban v roce 2021 ale vedlo k omezení zahraniční pomoci a zavedení sankcí, které tvrdě dopadají na místní ekonomiku. Situaci dál zhoršilo zejména zastavení pomoci od Spojených států administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa – USA přitom byly do tohoto kroku největším poskytovatelem humanitární pomoci Afghánistánu.