Za útok na proizraelskou demonstraci v Coloradu dostal muž doživotí


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Muž obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado, který se během čtvrtečního státního procesu přiznal k vraždě a dalším obviněním, byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Muhammad Sabrí Sulimán vloni 1. června zaútočil zápalnými lahvemi na skupinu lidí, kteří se sešli na podporu izraelských rukojmí tehdy zadržovaných v Pásmu Gazy. Zranil při tom osm lidí, přičemž jedna ze zraněných, 82letá Karen Diamondová, o necelý měsíc později zraněním podlehla.

Sulimán, který má egyptské občanství a podle amerických úřadů žije ve Spojených státech nelegálně, podle agentury AP vyslechl rozsudek s očima sklopenýma ke stolu. Před vynesením verdiktu oslovil prostřednictvím tlumočníka soud a v téměř půl hodinu trvajícím proslovu se omluvil obětem.

Muž útok plánoval rok a poháněla ho touha „zabít všechny sionisty“, uvedli podle AP vyšetřovatelé. Sulimán jim už dříve řekl, že měl v úmyslu zabít přibližně dvacet účastníků demonstrace, která se v Boulderu konala týdně. Hodil však pouze dvě z více než dvaceti zápalných lahví. Muž také řekl vyšetřovatelům, že si chtěl koupit střelnou zbraň, ale neuspěl, jelikož není americkým občanem.

Útok zápalnými lahvemi na proizraelské shromáždění v Coloradu zranil osm lidí
Místo útoku na proizraelské shromáždění v Coloradu

„Byl to otřesný útok. Jejich životy se navždy změnily,“ uvedla starostka Boulderu Tara Winerová s tím, že mezi zraněnými byli její přátelé.

Muži hrozí i trest smrti

Podle federálních prokurátorů se Sulimán vydával za zahradníka a v době útoku měl oblečenou vestu stavebního dělníka, aby se mohl přiblížit ke shromáždění a zaútočit. Muž si své oběti podle prokurátorů vybral na základě jejich domnělé nebo skutečné vazby na Izrael.

Mužova manželka a jejich děti strávily deset měsíců v detenčním zařízení pro migranty. Federální soudce v Texasu během dubna nařídil jejich propuštění, přičemž matka a nejstarší 18leté dítě musejí nosit elektronický náramek. Imigrační odvolací soud předtím zamítl jejich žádost, aby mohli zůstat v USA, a nařídil jejich deportaci.

Sulimánovi obhájci se snaží zablokovat jejich deportaci do doby, než soudce určí, zda se nebudou muset účastnit federálního procesu, v němž je muž rovněž obviněn. Žalobci ve federálním procesu zvažují, zda budou usilovat o trest smrti.

Aktuálně z rubriky Svět

Trump tlačí EU ke schválení obchodní dohody, vyhrožuje vyššími cly

Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům, prohlásil americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se však ještě musí dohodnout s členskými státy EU.
21:42AktualizovánoPrávě teď

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

Izrael ve středu při prvním úderu na Bejrút od uzavření příměří s Libanonem minulý měsíc zabil velitele elitních jednotek Radván, které patří k Hizballáhu. Rozhovory o ukončení konfliktu probíhají na nižší úrovni a další kolo jednání vládních představitelů Izraele a Libanonu se zatím neplánuje. Šíitské militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem jakoukoli dohodu se židovským státem odmítá. Ve městě Týros – jedné z klíčových bašt Hizballáhu na jihu Libanonu – natáčel zpravodaj ČT v Libanonu Andreas Papadopulos s týmem.
před 1 hhodinou

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností. Úřady po celém světě se je snaží najít. Píší to tiskové agentury s odvoláním na nizozemské úřady a provozovatele lodi MV Hondius. V Amsterdamu byla nově hospitalizována žena s příznaky hantaviru. Světová zdravotnická organizace (WHO) ubezpečuje, že šíření viru nepředstavuje počátek nové pandemie.
12:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Dokumenty z Oddělení 4 Vojenského výcvikového centra při Baumanově moskevské státní technické univerzitě popisují, jak ruská tajná služba GRU školí studenty v provádění hackerských útoků a dezinformačních taktik. Získal je server The Insider a jeho partneři. Někteří z absolventů slouží například v jednotce 74455, která je zodpovědná za útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině a v Gruzii, což představuje válečné zločiny.
před 2 hhodinami

Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně"

Na začátku týdne se konal summit Evropského politického společenství (EPC) poprvé na Kavkaze – konkrétně v Arménii. Ta se s Evropskou unií v deklaraci zavázala mimo jiné k evropské orientaci. Podle experta Vincence Kopečka se však nyní přijetí této země do EU neočekává, jde spíše o mentální přiblížení. Tato kavkazská země je navíc energeticky závislá na Rusku, jehož vojáci mají na území Arménie stále dvě vojenské základny.
před 3 hhodinami

V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybírá nové zástupce do místních samospráv. Hlasuje se také o složení velšského a skotského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
02:41Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly od středečního večera sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Podle agentury AFP jde o obzvlášť vysoký počet. Údery hlásí i Ukrajina. Čtyři raněné si v noci podle úřadů vyžádaly ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, dalších devět raněných ve čtvrtek oznámily úřady z Charkova. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty.
12:50Aktualizovánopřed 6 hhodinami
