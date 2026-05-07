Za útok na proizraelskou demonstraci v Coloradu dostal muž doživotí

Muž obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado, který se během čtvrtečního státního procesu přiznal k vraždě a dalším obviněním, byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Muhammad Sabrí Sulimán vloni 1. června zaútočil zápalnými lahvemi na skupinu lidí, kteří se sešli na podporu izraelských rukojmí tehdy zadržovaných v Pásmu Gazy. Zranil při tom osm lidí, přičemž jedna ze zraněných, 82letá Karen Diamondová, o necelý měsíc později zraněním podlehla.
Sulimán, který má egyptské občanství a podle amerických úřadů žije ve Spojených státech nelegálně, podle agentury AP vyslechl rozsudek s očima sklopenýma ke stolu. Před vynesením verdiktu oslovil prostřednictvím tlumočníka soud a v téměř půl hodinu trvajícím proslovu se omluvil obětem.
Muž útok plánoval rok a poháněla ho touha „zabít všechny sionisty“, uvedli podle AP vyšetřovatelé. Sulimán jim už dříve řekl, že měl v úmyslu zabít přibližně dvacet účastníků demonstrace, která se v Boulderu konala týdně. Hodil však pouze dvě z více než dvaceti zápalných lahví. Muž také řekl vyšetřovatelům, že si chtěl koupit střelnou zbraň, ale neuspěl, jelikož není americkým občanem.
„Byl to otřesný útok. Jejich životy se navždy změnily,“ uvedla starostka Boulderu Tara Winerová s tím, že mezi zraněnými byli její přátelé.
Muži hrozí i trest smrti
Podle federálních prokurátorů se Sulimán vydával za zahradníka a v době útoku měl oblečenou vestu stavebního dělníka, aby se mohl přiblížit ke shromáždění a zaútočit. Muž si své oběti podle prokurátorů vybral na základě jejich domnělé nebo skutečné vazby na Izrael.
Mužova manželka a jejich děti strávily deset měsíců v detenčním zařízení pro migranty. Federální soudce v Texasu během dubna nařídil jejich propuštění, přičemž matka a nejstarší 18leté dítě musejí nosit elektronický náramek. Imigrační odvolací soud předtím zamítl jejich žádost, aby mohli zůstat v USA, a nařídil jejich deportaci.
Sulimánovi obhájci se snaží zablokovat jejich deportaci do doby, než soudce určí, zda se nebudou muset účastnit federálního procesu, v němž je muž rovněž obviněn. Žalobci ve federálním procesu zvažují, zda budou usilovat o trest smrti.