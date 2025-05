Waltz končí jako poradce pro národní bezpečnost, píše CBS News

Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Mike Waltz opustí svůj post v Bílém domě, tvrdí stanice CBS News s odvoláním na své zdroje. Podle stanice Fox News byl Waltz propuštěn ve čtvrtek a očekává se, že se šéf Bílého domu Trump o záležitosti veřejně vyjádří. Poradce se ocitl pod drobnohledem poté, co v březnu nedopatřením přidal šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga do chatu, kde nejvyšší představitelé Trumpovy administrativy probírali chystané vojenské údery na Jemen.

Poté, co Waltz za zavřenými dveřmi přiznal autentičnost reportáže o incidentu, kterou zveřejnil Goldberg v The Atlantic, diskutovali představitelé Bílého domu o tom, zda by neměl rezignovat, píše web CBS News. Waltz však své odstoupení nenabídl a Trump ho tehdy o odstoupení nepožádal. Prezident se Waltze veřejně zastával. Označil ho například za „dobrého člověka“, který „dostal lekci“.

Trumpova administrativa kvůli incidentu následně čelila ostré kritice. Bezpečnostní experti v rozhovorech s médii upozorňovali na to, že využití aplikace Signal pro diskusi o takto citlivých otázkách je ohrožením národní bezpečnosti. The Atlantic poznamenal, že za běžných okolností by některé informace z chatu podléhaly utajení. Trumpova administrativa opakovaně popírala, že by na chatu byly sdíleny utajované informace.