Voliči musí počítat s vlivem AI, říká k volbám v USA expert

Podle Hornáta bude možné odhalit a analyzovat míru, do jaké byli voliči ovlivňováni umělou inteligencí (AI) až zpětně. „Umělá inteligence ještě není v tuto chvíli tak zdatná, aby dokonale napodobovala Kamalu Harrisovou, nebo Donalda Trumpa,“ věří amerikanista, podle nějž jde spíše o to, jak moc jednotlivé kampaně AI používaly. Připomněl, že kandidáti se vzájemně obviňovali z doplňování diváků v publiku na fotografie z předvolebních mítinků – mělo se tak dít právě za pomoci umělé inteligence. AI je tak podle Hornáta něco, s čím musí současný i budoucí volič počítat.

Odhady ohledně vítěze letošních prezidentských voleb leží podle Tabery v pásmu statistické chyby. A to je podle ní hlavní důvod, proč statistici nejsou schopni říct, který kandidát má větší pravděpodobnost volby vyhrát. Práci na průzkumech navíc podle ní komplikuje i tamní volební systém. „Americké volby nejsou jenom o procentech, jako je to v Česku, ale lidé volí volitele. A v každém státě je to trochu jinak. Některé mají poměrný počet volitelů, jiné fungují tak, že pokud vyhrajete, tak berete celý stát,“ vysvětlila socioložka.

To, co je na letošních amerických volbách podle Tabery zajímavé, je počet výzkumů, které se na nerozhodnosti hlasujících shodují. Další zajímavost Tabery vidí v konzistentnosti průzkumů. „My sice od začátku září vidíme lehké posilování Donalda Trumpa, ale jinak to není příliš dynamické. Když si tu křivku proložíme nějakými událostmi, jako je třeba viceprezidentská debata a podobně, tak to do toho zase tolik nezasahuje. Takže se ze sociologického hlediska dá říci, že elektorát – nikoliv celá společnost – skutečně tenduje k nějakému rozdělení,“ popsala socioložka.