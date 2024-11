Začíná hlavní den amerických prezidentských voleb, vítěz zřejmě nebude ihned jasný

„Čekali jsme na tohle čtyři roky,“ prohlásil Trump na shromáždění v Pittsburghu ve státě Pensylvánie, která patří mezi sedm takzvaných swing states, tedy států, které nejsou dlouhodobě baštou demokratů ani republikánů.

Právě na ně se zaměřila předvolební pozornost demokratické viceprezidentky Harrisové i jejího republikánského soupeře a exprezidenta Trumpa. Pensylvánie je přitom ze sedmi klíčových států nejlidnatější a má tak největší váhu ve sboru volitelů.

Harrisová slíbila, že bude prezidentkou všech Američanů. „Bojujeme za naši demokracii. A v demokracii, skutečné vedení chápe, že lídr naslouchá odborníkům a naslouchá lidem, kteří s ním nesouhlasí. Budu naslouchat lidem, kteří se mnou nesouhlasí,“ prohlásila podle listu The Washington Post v Pensylvánii, kde se rozhodla strávit poslední den před finále voleb.

Program Harrisové zahrnuje na závěr kampaně vystoupení ve Filadelfii, kde se ji chystala podpořit mimo jiné moderátorka Oprah Winfreyová či zpěvačka Lady Gaga.

Trump kromě Pensylvánie zamířil také mezi voliče v Severní Karolíně a v Michiganu. Mimo jiné pohrozil, že v případě zvolení by zavedl dovozní cla ve výši 25 procent Mexiku, pokud nezakročí proti přílivu drog do USA. Tímtéž pohrozil i Číně, odkud se dostává mnoho chemikálií používaných k výrobě opiátu fentanylu ke kartelům, které dodávají silné narkotikum do USA. Podle The Washington Post hrozil Trump Mexiku cly na dovážené zboží, pokud nezakročí proti ilegální migraci.