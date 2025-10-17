Velitel, který dohlíží na údery USA na lodě v Karibiku, rezignuje


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž dohlíží na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku, které USA viní z pašování drog z Venezuely, oznámil rezignaci, píší americká média. Vyjádřil znepokojení ohledně mise v Karibiku a mezi ním a ministrem obrany Petem Hegsethem vznikla neshoda, píše deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. Holsey stojí v čele velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.

Velitel svůj post opustí na konci roku, po méně než roce ve funkčním období, které obvykle trvá tři roky, a to uprostřed největší vojenské operace v jeho sedmatřicetileté kariéře, píší The New York Times (NYT), které jeho odchod označují za náhlý.

„Ve chvíli, kdy americké síly posilují svou přítomnost v Karibiku a napětí s Venezuelou dosahuje bodu varu, odchod našeho nejvyššího velitele v regionu je alarmujícím signálem nestability uvnitř velitelské struktury,“ uvedl podle serveru Axios demokratický senátor Jack Reed v reakci na Holseyho odchod.

Pentagon v poslední době posílil svou přítomnost v regionu na deset tisíc jednotek v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Od začátku září americké síly zaútočily nejméně na pět lodí u pobřeží Venezuely a zabily přinejmenším 27 lidí, kteří podle Bílého domu pašovali drogy. Američtí představitelé podle NYT v soukromí dávají jasně najevo, že hlavním cílem útoků je sesazení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Armáda USA podnikla v Karibiku další úder proti lodi spojované s drogami
Loď amerického námořnictva, ilustrační snímek

Řada právních odborníků a zákonodárců však zpochybňuje tvrzení administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že může jako nepřátelské vojáky legálně zabíjet osoby, které podezřívá z pašování drog, místo toho, aby je zadržela a trestně stíhala. Z hlediska vnitrostátního práva americký Kongres v tomto případě neschválil ozbrojený konflikt, připomínají NYT.

Z hlediska mezinárodního práva musí být mimostátní skupina ozbrojená, organizovaná, musí mít centralizovanou velitelskou strukturu a podnikat nepřátelské akce, aby mohla být považována za nepřátelskou stranu v ozbrojeném konfliktu. V takovém případě by mohli být její členové zabiti pouze na základě svého statusu, píší NYT.

Americká armáda ve čtvrtek podnikla v Karibiku další úder na plavidlo, které spojuje s pašováním drog z Venezuely. Je to zřejmě první případ, kdy po útoku zůstali přeživší. Videa předchozích útoků, které Trumpova administrativa sdílela, ukazovala zcela zničené lodě.

Výběr redakce

Když příroda hází kostkou. Nepředvídatelnost prostředí mění růst čolků

Když příroda hází kostkou. Nepředvídatelnost prostředí mění růst čolků

před 2 mminutami
V Římě vybuchlo auto investigativního novináře, vyšetřuje se spojení s mafií

V Římě vybuchlo auto investigativního novináře, vyšetřuje se spojení s mafií

před 9 mminutami
Rusko útočilo drony na Kryvyj Rih, zazněla desítka výbuchů

Rusko útočilo drony na Kryvyj Rih, zazněla desítka výbuchů

09:13Aktualizovánopřed 14 mminutami
Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

10:52Aktualizovánopřed 15 mminutami
Ekologové trvají na tom, že by resort životního prostředí neměl připadnout Motoristům

Ekologové trvají na tom, že by resort životního prostředí neměl připadnout Motoristům

08:50Aktualizovánopřed 41 mminutami
Na Turkovi nebudeme blokovat vznik nové vlády, říká předseda Svobodných

Na Turkovi nebudeme blokovat vznik nové vlády, říká předseda Svobodných

před 49 mminutami
Zemřel někdejší člen americké kapely Kiss Ace Frehley

Zemřel někdejší člen americké kapely Kiss Ace Frehley

01:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Chatbot může být s dětmi kamarád, ale ne vždy to dělá dobře, říká expertka

Chatbot může být s dětmi kamarád, ale ne vždy to dělá dobře, říká expertka

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Římě vybuchlo auto investigativního novináře, vyšetřuje se spojení s mafií

Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v noci na pátek před jeho domem v Římě, píše agentura ANSA. Exploze byla tak silná, že otřásla celou čtvrtí a poškozena byla i sousední budova. Nikdo nebyl zraněn. Italské úřady zahájily vyšetřování, do kterého se zapojily i orgány zabývající se bojem proti mafii.
před 9 mminutami

Rusko útočilo drony na Kryvyj Rih, zazněla desítka výbuchů

Rusko v noci na pátek podniklo rozsáhlý dronový útok na ukrajinské město Kryvyj Rih, informoval podle ruského serveru stanice BBC náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který přistál ve Washingtonu na setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, v reakci na ruský útok uvedl, že Rusko terorizuje život na Ukrajině. Ruské úřady podle BBC informovaly o ukrajinském raketovém útoku na město Soči.
09:13Aktualizovánopřed 14 mminutami

Velitel, který dohlíží na údery USA na lodě v Karibiku, rezignuje

Americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž dohlíží na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku, které USA viní z pašování drog z Venezuely, oznámil rezignaci, píší americká média. Vyjádřil znepokojení ohledně mise v Karibiku a mezi ním a ministrem obrany Petem Hegsethem vznikla neshoda, píše deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. Holsey stojí v čele velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.
před 21 mminutami

Předpokládaná délka dožití se vrátila na předcovidové hodnoty

Podle nedávno zveřejněné studie v medicínském odborném časopise Lancet se vrátila průměrná délka života na čísla před pandemií covid-19. Lidé narození v roce 2023 se tak mohou v průměru dožít více než 73 let. To je více než dvojnásobek hodnoty v roce 1900, kdy to bylo 32 let. Tento posun je výsledkem pokroku v medicíně, veřejném zdraví a zvýšení životní úrovně. Díky tomu bylo překonáno mnoho předpovědí o „limitu“ průměrné délky života.
06:40Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Prokuratura v USA vznesla první obžalobu z terorismu související s Antifou

Federální prokuratura ve Spojených státech vznesla poprvé obžalobu z terorismu mířící proti krajně levicovému hnutí Antifa, oznámil ve čtvrtek podle agentury Reuters ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Ten v této souvislosti zmínil nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým oficiálně označil Antifu za domácí teroristickou organizaci.
před 3 hhodinami

Zemřel někdejší člen americké kapely Kiss Ace Frehley

Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley, známý jako Ace Frehley. V noci na pátek o tom informoval portál Variety s tím, že Frehley zemřel následkem zranění, která v září utrpěl po pádu.
01:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump oznámil, že se sejde s Putinem v Budapešti

Americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku, kterou Moskva rozpoutala na Ukrajině, informují agentury AP a Reuters s odvoláním na vyjádření šéfa Bílého domu po telefonátu s Putinem. Schůzka by se měla uskutečnit během následujících dvou týdnů. Příští týden se pak mají sejít vysoce postavení zástupci Washingtonu a Moskvy.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Trumpův exporadce Bolton čelí obviněním kvůli nakládání s tajnými informacemi

Někdejší bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton čelí obviněním z nelegálního uchovávání a přenášení tajných informací. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP. Stanice CNN poznamenala, že Bolton, někdejší Trumpův spojenec a jeho nynější kritik, se stal třetím Trumpovým politickým sokem, který byl během necelého měsíce obviněn. Bolton obžalobu proti sobě označil za zneužití moci.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...