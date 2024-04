V Káhiře se bude jednat o příměří v Pásmu Gazy, z něj přicházejí zprávy o dalších útocích

Ohledně jednání v Káhiře jsou zatím známé jen obrysy případné dohody. „A to ještě nevíme, jestli ty obrysy nejsou účelově některými ze stran jednání publikovány v trochu zkreslené podobě,“ upozornil blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Cílem podle něj nyní není celková dohoda o propuštění všech rukojmí a dlouhodobém příměří, neboť příměří, které by de facto ukončilo válku proti Hamásu, je pro Izrael nepřijatelné. „Obě strany se ale skrz zprostředkovatele budou bavit o možnosti částečné dohody, která by zahrnovala propuštění třeba dvaceti nebo třiceti rukojmí výměnou za časově omezené, ale nikoliv zanedbatelné příměří v řádu mnoha týdnů,“ přiblížil Borek.

Zmínil také některé další parametry příměří, o kterých by se mohlo jednat. „Zda v rámci toho příměří umožní Izrael palestinským civilistům návrat do severní části Pásma Gazy, popřípadě jaká bude proporce palestinských vězňů, kteří by v takovém případě měli být výměnou za izraelská rukojmí propuštěni. Nebude to rozhodně jedna ku jedné, za jedno izraelské rukojmí bude z izraelských věznic propuštěno pravděpodobně mnoho palestinských vězňů včetně zasloužilých teroristů.“

Blinken: Mimořádně velkorysý návrh

Americký ministr zahraničí Antony Blinken na návštěvě Rijádu prohlásil, že Hamás má na stole mimořádně velkorysý návrh, a vyjádřil naději, že hnutí učiní správné rozhodnutí a přijme ho.

Téma je podle Borka provázáno rovněž s plánovanou izraelskou pozemní invazí do Rafáhu. „Izrael dává najevo – a nevíme, jestli jsou to taktické pokusné balonky nebo autentický pocit – že toto je poslední kolo takovýchto jednání, že pokud nyní Hamás nabídku nepřijme, tak Izrael jednoznačně volí vojenskou kartu, tedy útok na Rafáh s cílem zničit poslední vojenské kapacity Hamásu,“ upozornil zpravodaj.

Blinken v Rijádu zopakoval, že Spojené státy s invazí izraelské armády do Rafáhu nesouhlasí a že se stále obávají o osud více než milionu uprchlíků, kteří se v tomto městě u hranic s Egyptem ukrývají před boji v jiných částech Pásma. „Ještě jsme neviděli plán, díky němuž bychom uvěřili, že civilisté mohou být účinně chráněni,“ podotkl Blinken.