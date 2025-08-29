Administrativa prezidenta Spojených států Donalda Trumpa souhlasí s možným prodejem 3350 střel ERAM a příslušného navigačního vybavení Ukrajině za 825 milionů dolarů (17,3 miliardy korun). Ve čtvrtek o tom informovala americká Agentura pro obrannou spolupráci (DSCA). Zda se zbraní bude týkat nějaké omezení pro údery proti Rusku, není jasné.
USA souhlasí s prodejem střel ERAM a navigačního vybavení Ukrajině
Zmíněné střely ERAM mají dolet až 450 kilometrů, což Ukrajině umožní údery proti cílům vzdálených od fronty. Součástí nákupu je i 3350 navigačních modulů, jejichž součástí je mimo jiné GPS.
Ukrajina, která se od února roku 2022 brání plnohodnotné ruské invazi, chce střely nakoupit díky financím od Dánska, Nizozemska, Norska a díky americkému grantovému a půjčkovému programu FMF.
USA zveřejnily svůj souhlas s prodejem krátce před pátečním jednáním amerických a ukrajinských činitelů v New Yorku. Spojené státy se rovněž snaží zprostředkovat příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Zatímco Ukrajina opakovaně s bezpodmínečným klidem zbraní souhlasila, Rusko v bojích pokračuje.
Trump uspořádal 15. srpna na Aljašce setkání s ruským vládcem Vladimirem Putinem, o tři dny později se pak v Bílém domě sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s několika lídry Evropy a NATO. Po těchto schůzkách prohlásil, že se uskuteční schůzka Zelenského s Putinem. Zatímco Zelenskyj uvedl, že Moskva dělá vše, aby se vrcholné jednání neuskutečnilo, Rusko tvrdí, že program ještě není připraven.