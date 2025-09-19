Spojené státy chtějí získat zpět leteckou základnu Bagrám v Afghánistánu, řekl prezident Donald Trump. Americké jednotky ji opustily v roce 2021 při definitivním stažení ze země. Podle Trumpa se ji USA snaží získat od Talibanu výměnou za „některé věci“. O co konkrétně jde, ale nespecifikoval. Základna má podle šéfa Bílého domu strategickou polohu vůči Číně. Zástupce afghánské diplomacie však možnost americké přítomnosti v zemi odmítl.
USA se snaží získat zpět afghánskou základnu Bagrám, řekl Trump
Původně sovětská letecká základna, která leží asi hodinu od Kábulu, byla po útocích z 11. září 2001 hlavním zázemím amerických sil v Afghánistánu, a to až do jejich úplného stažení v roce 2021. Po dvacetileté americké intervenci moc v zemi opět převzalo islamistické hnutí Taliban. Washington jeho vládu neuznává, připomíná agentura Reuters.
„Dali jsme ji (Talibanu) zadarmo. Snažíme se ji získat zpět,“ řekl Trump během čtvrteční společné tiskové konference s britským premiérem Keirem Starmerem o základně v Bagrámu. „Jedním z důvodů, proč chceme základnu získat zpátky, je to, že se nachází jen hodinu od místa, kde Čína vyrábí jaderné zbraně. Chceme tu základnu zpět,“ zdůraznil. Agentura AP připomíná, že Washington považuje Čínu za svého největšího ekonomického a vojenského konkurenta.
Taliban to vyloučil
Kábul však není ochoten k takovému kroku přistoupit. „Afghánistán a Spojené státy musí spolupracovat, (...) ovšem aniž by Spojené státy udržovaly jakoukoli vojenskou přítomnost v jakékoli části Afghánistánu,“ uvedl představitel tamního ministerstva zahraničí kontrolovaného Talibanem Zakir Jalal v příspěvku na síti X. Obě země by mohly navázat ekonomické a politické vztahy na základě vzájemného respektu a společných zájmů, dodal.
AP ale podotýká, že Taliban, který se potýká s hlubokou ekonomickou krizí, mezinárodní izolací, vnitřními rozpory a konkurenčními ozbrojenými skupinami, by mohl být ochoten návrat americké armády umožnit. „Snažíme se ji (základnu) získat zpět, protože oni od nás něco potřebují,“ prohlásil šéf Bílého domu bez dalších podrobností.
Zástupci USA v sobotu jednali s afgánskými orgány o propuštění Američanů zadržovaných v zemi v rámci snahy o osvobození občanů neprávem zadržovaných v zahraničí. Zvláštní vyslanec Trumpovy administrativy pro záležitosti rukojmí Adam Boehler a bývalý zvláštní vyslanec USA pro Afghánistán Zalmaj Chalilzad se tak setkali s ministrem zahraničí Amirem Chanem Muttákím.
Trump tlačí na zisk základny už měsíce, píše CNN
Podle CNN americký prezident na znovuzískání strategické základny tlačí již měsíce. Zákulisně pověřil své poradce pro národní bezpečnost, aby se pokusili najít cestu, jak Bagrám získat zpět, sdělily serveru tři zdroje obeznámené se záležitostí. Podle nich se první zmínka o takové možnosti objevila nejpozději v březnu.
Bílý dům však podle AP oficiálně neodpověděl na otázku, zda někdo z jeho zástupců nebo někdo z představitelů Pentagonu pracuje na plánech týkajících se opětovného získání základny či zda Spojené státy vedou nějaká přímá nebo nepřímá jednání s Talibanem ohledně Bagrámu.
Trumpova administrativa věří, že kontrolu nad základnou je nutné získat hlavně kvůli monitorování Číny, jejíž hranice jsou vzdálené méně než osm set kilometrů, ale také k získání přístupu k vzácným zeminám a těžbě v Afghánistánu či k zisku zázemí k vytvoření protiteroristického útvaru zaměřeného na boj proti teroristické organizaci Islámský stát a případně také k opětovnému otevření diplomatického zařízení, uvedly zdroje.