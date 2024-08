Afghánistán po třech letech vlády Talibanu trápí hlad a izolace

Slavnostní přehlídka ozbrojených složek hnutí Taliban na bývalé americké základně Bagrám má mimořádný symbolický význam. Základna, kde přebývali i čeští vojáci, leží čtyřicet kilometrů od metropole Kábul a byla jednou z nejdůležitějších spojeneckých bašt v zemi. Taliban se na ní chlubí ukořistěnými západními zbraněmi i technikou. Stav země ale mnoho důvodů k oslavám nedává.

„Více než polovina obyvatel, tedy 23,7 milionu lidí, potřebuje letos humanitární pomoc. To je třetí nejvyšší číslo na světě. Polovina obyvatel žije v chudobě. Čtvrtina Afghánců neví, jak se dostane k dalšímu jídlu. A tři miliony dětí jsou akutně ohroženy hladem,“ shrnula ředitelka Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN Lisa Doughtenová.

„Ceny se oproti dřívějšku snížily, ale jelikož nemáme peníze, ani se nechodím dívat, co kolik stojí. Když nemáme peníze, k čemu by to bylo?“ postěžoval si jeden z obyvatel Kábulu.