USA budou jednat s Íránem o uvolnění cel a sankcí, sdělil Trump


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy budou úzce spolupracovat s Íránem a budou jednat o uvolnění cel a sankcí. Šéf Bílého domu to ve středu napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že v Teheránu došlo k „produktivní“ změně režimu. Írán podle Trumpa již nebude obohacovat uran. Prezident se takto vyjádřil poté, co oznámil uzavření dvoutýdenního příměří s Íránem.

„Spojené státy budou úzce spolupracovat s Íránem, u něhož jsme dospěli k závěru, že prošel změnou režimu, která bude velmi produktivní. K obohacování uranu nedojde a Spojené státy ve spolupráci s Íránem vykopou a odstraní veškerý hluboko zakopaný jaderný prach,“ prohlásil Trump. Dodal, že islámská republika je pod satelitním dohledem a že USA budou s Teheránem jednat o zrušení sankcí a cel.

Zemím, které Íránu dodávají zbraně, americký prezident naopak pohrozil okamžitým zavedením dovozního cla padesát procent, a to bez výjimek.

Írán, Spojené státy a Izrael v noci na středu SELČ oznámily dvoutýdenní příměří ve válce na Blízkém východě, kterou začaly 28. února americké a izraelské útoky na Írán. Příměří bylo oznámeno krátce předtím, než mělo vypršet Trumpovo ultimátum.

Šéf Bílého domu v úterý vystupňoval výhrůžky adresované Teheránu, když prohlásil, že zničí celou jednu civilizaci, pokud Írán nepřistoupí na dohodu s USA. V noci na středu SELČ pak americký prezident na sociální síti Truth Social napsal, že souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Teherán okamžitě otevře Hormuzský průliv. Dodal, že Írán předložil desetibodový návrh, který může být základem pro další jednání.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by dohoda měla zahrnovat i Libanon. Příměří je podle českého ministerstva zahraničí důležitý krok k deeskalaci konfliktu.
08:50Aktualizovánopřed 2 mminutami

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Spojené státy a Írán souhlasily s okamžitým příměřím v celé oblasti Blízkého východu, dohodu potvrdili i jejich spojenci. Klid zbraní se podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, který dohodu zprostředkovával, týká i Libanonu, to ovšem izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá. Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Írán tvrdí, že se i po vyhlášení příměří staly terčem útoků. Ministr obrany USA Pete Hegseth na brífinku chválil americké úspěchy ve válce s Íránem.
01:03Aktualizovánopřed 4 mminutami

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU a která přes routery prováděla kybernetické útoky na státní a další organizace v tuzemsku i zahraničí. Operaci vedl americký úřad FBI a jejím cílem bylo odebrat útočníkům přístup k napadeným zařízením a ty následně zabezpečit.
10:16Aktualizovánopřed 35 mminutami

Hormuzským průlivem propluly lodě, plné otevření je ale dle německého rejdaře daleko

Klíčovým Hormuzským průlivem propluly první lodě od chvíle, kdy Írán a Spojené státy souhlasily s dvoutýdenním příměřím. V 10:44 SELČ úžinou proplul řecký nákladní tanker NJ Earth a už v 8:59 SELČ místem proplula loď Daytona Beach plující pod vlajkou Libérie, uvedla na svém profilu na síti X služba MarineTraffic. Německý rejdař Hapag-Lloyd upozornil, že úplné otevření průlivu může trvat šest až osm týdnů. Situace zůstává nejistá, například norské lodě zatím průlivem nebudou proplouvat.
před 40 mminutami

Maďarsko a Rusko podepsaly tajný dvanáctibodový plán sbližování

Podle médií se Maďarsko a Rusko dohodly na dvanáctibodovém plánu na rozšíření spolupráce v oblasti ekonomiky, energetiky, obchodu a kultury. Dokumenty, které získali novináři, naznačují, že Budapešť a Moskva usilují o prohloubení bilaterálních vztahů před maďarskými parlamentními volbami. Zprávu o tom přinesl server Politico.
před 50 mminutami

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, dvojí ceny zůstávají

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty do zahraničí, který zavedlo 19. března, rozhodla vláda premiéra Roberta Fica (Smer). Omezení při prodeji nafty a její dvojí ceny, které už kritizovala Evropská komise (EK), zůstanou v platnosti. Bratislavská rafinerie Slovnaft dlouhodobě vyváží většinu produkce paliv, k hlavním exportním trhům patří tuzemsko. Fico uvedl, že zrušení slovenského zákazu exportu nafty žádali premiéři Česka i Maďarska.
před 2 hhodinami

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izraelská armáda provedla ráno několik úderů v jižním Libanonu, napsala libanonská tisková agentura NNA. Jeruzalém také vyzval k evakuaci jiholibanonského města Súr (jinak zvaného Týr či Týros), což naznačuje, že hodlá v bojových operacích pokračovat. Teroristické hnutí Hizballáh naopak útoky pozastavilo, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje.
09:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...