USA budou jednat s Íránem o uvolnění cel a sankcí, sdělil Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy budou úzce spolupracovat s Íránem a budou jednat o uvolnění cel a sankcí. Šéf Bílého domu to ve středu napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že v Teheránu došlo k „produktivní“ změně režimu. Írán podle Trumpa již nebude obohacovat uran. Prezident se takto vyjádřil poté, co oznámil uzavření dvoutýdenního příměří s Íránem.
„Spojené státy budou úzce spolupracovat s Íránem, u něhož jsme dospěli k závěru, že prošel změnou režimu, která bude velmi produktivní. K obohacování uranu nedojde a Spojené státy ve spolupráci s Íránem vykopou a odstraní veškerý hluboko zakopaný jaderný prach,“ prohlásil Trump. Dodal, že islámská republika je pod satelitním dohledem a že USA budou s Teheránem jednat o zrušení sankcí a cel.
Zemím, které Íránu dodávají zbraně, americký prezident naopak pohrozil okamžitým zavedením dovozního cla padesát procent, a to bez výjimek.
Írán, Spojené státy a Izrael v noci na středu SELČ oznámily dvoutýdenní příměří ve válce na Blízkém východě, kterou začaly 28. února americké a izraelské útoky na Írán. Příměří bylo oznámeno krátce předtím, než mělo vypršet Trumpovo ultimátum.
Šéf Bílého domu v úterý vystupňoval výhrůžky adresované Teheránu, když prohlásil, že zničí celou jednu civilizaci, pokud Írán nepřistoupí na dohodu s USA. V noci na středu SELČ pak americký prezident na sociální síti Truth Social napsal, že souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Teherán okamžitě otevře Hormuzský průliv. Dodal, že Írán předložil desetibodový návrh, který může být základem pro další jednání.