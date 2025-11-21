Únos více než dvou stovek dětí z katolické školy provedli ozbrojenci v Nigérii


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK, AP

Při pátečním útoku na katolickou školu St. Mary School v Nigérii ozbrojenci unesli 215 žáků a studentů a 12 učitelů, uvedly podle agentury AP tamní úřady. Prvotní odhady úřadů z dopoledne uváděly 52 unesených školáků. Nejasnosti nicméně panují ohledně věku unesených dětí.

Ozbrojenci zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara po 1:00 tamního času, přičemž útok trval přibližně dvě hodiny, uvedla agentura AFP.

Podle tamní policie se jedná o střední školu, což znamená, že je určena dětem ve věku 12 až 17 let. Senior Dauda Chekula nicméně podle agentury AP uvedl, že mezi unesenými jsou i jeho čtyři vnoučata ve věku sedmi až deseti let.

Trump se chytil zvěstí o „genocidě křesťanů“ v Nigérii. Data mluví jinak
Předpokládaný útok Boko Haram v Nigérii v září 2024

Únosy v předchozích dnech

Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.

V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.

Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, píše Reuters. Prezident Boly Tinubu kvůli situaci odložil cestu do zahraničí.

Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahem kvůli násilnostem na tamních křesťanech
Americký prezident Donald Trump

Únosy Boko Haram

V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státu Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.

Výběr redakce

Zelenskyj bude muset přijmout návrh na ukončení války, míní Trump

Zelenskyj bude muset přijmout návrh na ukončení války, míní Trump

13:33Aktualizovánopřed 25 mminutami
Únos více než dvou stovek dětí z katolické školy provedli ozbrojenci v Nigérii

Únos více než dvou stovek dětí z katolické školy provedli ozbrojenci v Nigérii

před 34 mminutami
Francie podnikla právní kroky proti AI Grok. Ta zpochybňuje účel plynových komor v Osvětimi

Francie podnikla právní kroky proti AI Grok. Ta zpochybňuje účel plynových komor v Osvětimi

před 52 mminutami
Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

před 1 hhodinou
Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová

Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová

před 2 hhodinami
Německo odstraní zatím jen desetinu nelegálního odpadu z Heršpic

Německo odstraní zatím jen desetinu nelegálního odpadu z Heršpic

před 2 hhodinami
Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů

Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů

před 2 hhodinami
Britský politik dostal 10,5 roku vězení. Bral úplatky za projevy ve prospěch Ruska

Britský politik dostal 10,5 roku vězení. Bral úplatky za projevy ve prospěch Ruska

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zelenskyj bude muset přijmout návrh na ukončení války, míní Trump

Máme cestu, jak dosáhnout míru na Ukrajině, řekl americký prezident Donald Trump k rusko-americkému plánu, který by mohl vést k zastavení bojů v ruské válce na Ukrajině. Podle Trumpa si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj návrh bude muset nechat líbit. Zelenskyj prohlásil, že nezradí zájmy své země. USA podle zdrojů Reuters Kyjevu pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud nepřijme návrh na ukončení války.
13:33Aktualizovánopřed 25 mminutami

Únos více než dvou stovek dětí z katolické školy provedli ozbrojenci v Nigérii

Při pátečním útoku na katolickou školu St. Mary School v Nigérii ozbrojenci unesli 215 žáků a studentů a 12 učitelů, uvedly podle agentury AP tamní úřady. Prvotní odhady úřadů z dopoledne uváděly 52 unesených školáků. Nejasnosti nicméně panují ohledně věku unesených dětí.
před 34 mminutami

Francie podnikla právní kroky proti AI Grok. Ta zpochybňuje účel plynových komor v Osvětimi

Francouzská vláda začala podnikat kroky proti umělé inteligenci pojmenované Grok, kterou vyvinula firma miliardáře Elona Muska. Rozhodla se tak poté, co umělá inteligence na Muskově síti X vytvořila příspěvek ve francouzském jazyce, který zpochybňuje účel plynových komor v koncentračním táboře Osvětim, píše agentura AP. Grok byl vytvořen Muskovou společností xAI a je integrovaný do sociální sítě X, kterou miliardář také vlastní.
před 52 mminutami

Britský politik dostal 10,5 roku vězení. Bral úplatky za projevy ve prospěch Ruska

Britský soud poslal v pátek krajně pravicového politika a bývalého poslance Evropského parlamentu (EP) Nathana Gilla na 10,5 roku do vězení. Podle rozsudku přijímal úplatky za to, že v médiích a před evropskými zákonodárci opakovaně pronášel pochvalná vyjádření o Rusku.
před 5 hhodinami

Dle Trumpa lze chování skupiny demokratů trestat smrtí

Americký prezident Donald Trump označil skupinu demokratických zákonodárců za zrádce a vzbouřence, kteří by mohli být potrestáni smrtí. Reagoval na jejich prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky, aby neplnili rozkazy odporující zákonu, píší tiskové agentury. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.
před 6 hhodinami

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je fakt, že novela zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva EU. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) v reakci řekl, že Slovensko ústavu měnit nebude a že k tomu ani není důvod. EK také zahájila řízení vůči Česku za nesprávné provedení směrnice Euroviněta.
12:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Psychické trauma či ztráta sluchu. Súdánské děti trpí v zemi zmítané válkou

Humanitární organizace upozorňují na vážný stav dětí, které uprchly z bojů v súdánském Fáširu. Do táborů přicházejí podvyživené, dehydrované a s projevy fyzického i psychického traumatu, přičemž dosud bylo identifikováno více než dvě stě nezletilých bez doprovodu. Lékaři hlásí případy dětí se ztrátou sluchu způsobenou silnými explozemi a psychologové zaznamenávají noční děsy či změny chování. Situace ve městě se vyhrotila po jeho pádu 26. října, kdy jednotky RSF upevnily kontrolu nad oblastí a objevily se zprávy o možných závažných porušeních lidských práv, jež zkoumá Mezinárodní trestní soud.
před 8 hhodinami

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské město Záporoží ve čtvrtek večer zabil pět lidí. Uvedl to podle médií šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Další tři lidi úder zranil. Podle Fedorova úder zasáhl rezidenční budovy, obchod a tržiště. Pod útokem se ocitla také Oděsa, kde pět lidí utrpělo zranění. V Dněpropetrovské oblasti přišla o život žena při dronovém útoku, další dva lidé mají středně těžká zranění, napsal na telegramu šéf regionální vojenské správy Vladyslav Hajvanenko.
01:44Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...