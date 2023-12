Ukrajinu čekají dlouhá a složitá přístupová jednání, upozornil Obrovský

K otevření přístupových rozhovorů s Ukrajinou pravděpodobně dojde již během belgického předsednictví v Radě Evropské unie, které začne 1. ledna a potrvá půl roku, řekl Obrovský.

„Ukrajinu čeká mnohaletý a složitý proces, kdy bude muset splnit řadu podmínek, aby se stala členskou zemí EU. Bude muset například převzít celý soubor evropských právních předpisů,“ přiblížil zpravodaj.

Proces přijetí Ukrajiny do EU podle něj může trvat i deset a více let. Obrovský také upozornil na to, že na jednotlivé mezikroky celého procesu platí jednomyslnost. „Může dojít ke komplikacím, pokud některý z členských států usoudí, že by se v přístupových jednáních Ukrajiny nemělo pokračovat,“ dodal.