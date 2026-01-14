Ukrajinská expremiérka Tymošenková odmítá obvinění z korupce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinské úřady obvinily bývalou premiérku Juliji Tymošenkovou z korupce a prohledaly ústředí její strany v Kyjevě. Opoziční politička obvinění odmítla a počínání úřadů označila za předvolební čistku, informují média. Vyšetřování korupce nedávno zasáhlo i nejbližší okolí prezidenta Volodymyra Zelenského.

Národní protikorupční úřad NABU v úterý uvedl, že šéf jednoho z poslaneckých klubů nabízel zákonodárcům z jiných klubů „nezákonné výhody“ za hlasování o návrzích zákonů podle jeho představ. Oficiálně žádné jméno nezaznělo, následovaly však informace z anonymních zdrojů, že jde o Tymošenkovou.

„Kategoricky odmítám všechna absurdní obvinění,“ napsala ve středu Tymošenková na sociální síti. Uvedla, že tři desítky ozbrojenců prohledávaly stranické kanceláře celou noc, aniž by předložily soudní povolení.

„Jen hlasitá veřejná prohlášení na internetu bez jakýchkoli důkazů. Prohlídka je grandiózní PR tah. Nic nenašli, tak mi prostě vzali pracovní telefony, parlamentní dokumenty a osobní úspory,“ tvrdí Tymošenková.

Protikorupční úřad Ukrajiny uvedl, že odhalil úplatkářství v řadách poslanců
Zasedání ukrajinského parlamentu

„Zdá se, že volby jsou mnohem blíž, než se zdálo. A někdo se rozhodl zahájit čistku mezi soupeři. Toto není první politický zásah proti mně. Pronásledování a teror jsou mým každodenním chlebem mnoho let,“ tvrdila v narážce na své uvěznění v éře proruského prezidenta Viktora Janukovyče, jehož svržení v roce 2014 jí otevřelo cestu na svobodu. Zdůraznila, že se ničeho nebojí a že ji nikdo nemůže zlomit ani zastavit.

NABU koncem loňského roku sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu, jejíž členy jsou někteří současní ukrajinští poslanci. Podle úřadu systematicky přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu.

Korupční skandály

Ukrajinská ústava neumožňuje vypsat volby, když je země ve válečném stavu. Nicméně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož původní mandát vypršel v květnu 2024, koncem loňského roku upozornil, že návrh mírového plánu předpokládá, že Ukrajina čelící od února 2022 otevřené ruské invazi uspořádá prezidentské volby „co nejdříve“ po podpisu dohody o ukončení nepřátelských akcí.

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval
Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak

Ukrajina se opakovaně potýká s korupčními skandály. Na podzim loňského roku vypukl skandál okolo státního podniku Energoatom. O křesla přišli dva ministři, a nakonec byl odvolán i šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, dlouho pokládaný po Zelenském za druhého nejmocnějšího muže na Ukrajině.

Loni v létě na Ukrajině vypukly protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie NABU a SAP, dvou klíčových úřadů pro potírání korupce. Pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů Zelenskyj a jeho vláda od oslabení nezávislosti protikorupčních institucí ustoupili.

Ukrajinu pobouřila miliardová energetická korupce
Ilustrační foto

