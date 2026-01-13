Účty podporující nezávislost Skotska po odpojení internetu v Íránu umlkly


Účty na sociální síti X podporující nezávislost Skotska na Spojeném království se náhle odmlčely poté, co íránské úřady kvůli masivním protirežimním protestům v zemi odpojily internet. Informoval o tom list The Telegraph, podle nějž tato skutečnost naznačuje propojení mezi režimem v Teheránu a internetovými influencery snažícími se zasahovat do britské politiky.

Účty vystupující jako „Scottish Lad“ Jake nebo „Proud Scottish lass“ Fiona náhle přestaly zveřejňovat příspěvky 8. ledna poté, co v Íránu nastal výpadek internetu. Tyto a další účty v posledních týdnech sdílely desítky konspiračních teorií a negativních zpráv o Spojeném království a Skotsku.

Mezi posledními nepravdivými tvrzeními byla například zpráva, že demonstranti obsadili skotské královské panství Balmoral a že „velké části“ Skotské vysočiny se „předělají na laboratoře pro vývoj zbraní“. Jiný příspěvek tvrdil, že britská vláda provedla ve Skotsku „puč“.

Poslanec skotského parlamentu Stephen Kerr vyzval vládu v Londýně, aby zprávy o Íránem provozovaných účtech vyšetřila, a společnost X, aby tuto íránskou síť zablokovala. „Kromě vládních kroků musí zabrat i sociální sítě. Tyto falešné účty by měly být identifikovány a odstraněny ve velkém měřítku a bez prodlení,“ uvedl.

Na to, že tisíce příspěvků na síti X týkající se skotské nezávislosti mohou pocházet z Íránu, již loni upozornili odborníci na kybernetickou bezpečnost. Cílem kampaně má být především podněcování svárů uvnitř britské společnosti a oslabování Británie jako takové.

Stovky milionů zhlédnutí

Izraelská bezpečnostní firma Cyabra dříve analýzou tisíců účtů zjistila, že více než čtvrtina diskutujících o skotské nezávislosti na X je možná falešných. Podle firmy se tyto účty odmlčely i loni v červnu, a to ve stejnou dobu, kdy íránské úřady vypnuly internet v reakci na izraelské údery proti Íránu. Účty byly tehdy neaktivní šestnáct dní, než začaly znovu publikovat.

Od loňského léta zhruba třináct set podezřelých účtů sdílelo dohromady kolem tří tisíc příspěvků, které odhadem mohly nasbírat až 225 milionů zhlédnutí a 126 tisíc interakcí s uživateli.

Podle firmy Cyabra byly tyto falešné účty navrženy tak, aby „zasévaly rozkol, zvyšovaly existující napětí a nabouraly politický diskurz“.

V prosinci loňského roku skotský ministr zahraničí Douglas Alexander uvedl, že součástí vyšetřování cizího vlivu budou i íránské pokusy ovlivnit otázky skotské nezávislosti. Výzkum podle něj odhalil „velké množství íránské aktivity v otázkách ústavní budoucnosti Skotska“, které je hodné prověření.

