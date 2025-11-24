Funkce sítě X ukázala původ účtů. Některé spojené s MAGA jsou údajně spravované mimo USA

Sociální síť X minulý týden aktivovala funkci, která umožňuje zobrazení polohy správce účtu. Záhy se v médiích i na sociálních sítích objevily spekulace o původu některých účtů propagujících šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a jeho hnutí MAGA (Make America Great Again). Funkci zobrazení polohy v době vzniku funkce následně sociální síť X odstranila a zůstává pouze zobrazení aktuální polohy.
Nový nástroj s názvem „O tomto účtu“ je, s výjimkou krátkého výpadku, zpřístupněn od pátku všem uživatelům platformy X, kterou vlastní americký miliardář Elon Musk. Funkce umožnila komukoli zjistit, kde se účet nachází, kdy se připojil k platformě, jak často bylo změněno jeho uživatelské jméno i to, jak byla stažena aplikace X.
Po krátkém pátečním vypnutí však funkce již nezobrazuje polohu účtu v době jeho vytvoření, ale pouze aktuální lokaci, upozornil web NBC News.
Vedoucí produktového oddělení společnosti X Nikita Bier představil tuto funkci jako způsob, jak pomoci uživatelům ověřit autentičnost obsahu, který čtou, a omezit vliv trollích farem, které často provozují politické účty mimo země, na které se zaměřují. „Jedná se o důležitý první krok k zajištění integrity globálního veřejného prostoru,“ napsal Bier.
Nové údaje je možné najít v horní části účtu pod uživatelským jménem a profilovou fotkou. Po kliknutí na záložku „Připojil se“ se uživatel dostanete na stránku „O tomto účtu“, kde informace zjistí, popsal deník The New York Times (NYT).
Účty spojené s MAGA údajně působí i z východní Evropy
Jakmile byla aktualizace spuštěna, uživatelé zjistili, že mnoho z MAGA a pravicových influencerů, kteří se prezentují jako vlastenečtí Američané, působilo z jiných zemí než z USA, píše deník The Guardian.
Například účet s názvem „MAGA NATION“, který má téměř 400 tisíc sledujících a publikuje několik příspěvků denně, sídlí ve východní Evropě. Další podobné účty sídlí v zemích jako Thajsko, Nigérie a Bangladéš, uvádí NYT. Jiný populární profil „IvankaNews“, který funguje jako fanouškovský účet Ivanky Trumpové, který často publikuje příspěvky o nelegální imigraci, islámu a podpoře Trumpa, má být údajně spravován z Nigérie.
Na další pochybnosti ohledně původu účtů podporujících hnutí MAGA upozornilo i pravicové médium Fox News. Jeden z účtů je „1776General_“, má přes 140 tisíc sledujících, prezentuje se jako „ústavní právník, vlastenec a etnický Američan“ a má být spravován z Turecka. Majitel účtu to vysvětluje tím, že v Turecku je pracovně.
Spekulace ohledně původu účtu jednoho z amerických ministerstev
Pravděpodobně největší kontroverzi ale vyvolala pochybnost o původu účtu amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS), který má být údajně spravován z Izraele, upozornil web NBC News. Uživatelé X šířili obrázky a videa, které ukazovaly pole s umístěním „Tel Aviv, Izrael“. Zda tomu tak skutečně je, nelze bezprostředně a nezávisle ověřit.
Ministerstvo spekulace popřelo. „Nechce se nám věřit, že to musíme říkat, ale tento účet byl vždy spravován a provozován pouze ze Spojených států,“ uvedlo DHS. „Screenshoty se snadno padělají, videa se snadno manipulují. Děkujeme za vaši pozornost,“ doplnilo.
V reakci na spekulace ohledně původu účtu ministerstva Bier napsal, že tvrzení o izraelském původu účtu je „fake news“, a vyzval uživatele, aby „nešířili dezinformace“. Zároveň uvedl, že funkce byla dočasně vypnuta, jelikož „u velmi malého vzorku starších účtů byla nesprávně uvedena země vytvoření účtu, protože se v průběhu času mění rozsahy IP adres“. Neupřesnil, zda se tato chyba týkala konkrétně účtu ministerstva pro vnitřní bezpečnost.