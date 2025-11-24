Funkce sítě X ukázala původ účtů. Některé spojené s MAGA jsou údajně spravované mimo USA


před 57 mminutami|Zdroj: NBC News, The Guardian, BBC, New York Times, Busines Insider, Fox News, X

Sociální síť X minulý týden aktivovala funkci, která umožňuje zobrazení polohy správce účtu. Záhy se v médiích i na sociálních sítích objevily spekulace o původu některých účtů propagujících šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a jeho hnutí MAGA (Make America Great Again). Funkci zobrazení polohy v době vzniku funkce následně sociální síť X odstranila a zůstává pouze zobrazení aktuální polohy.

Nový nástroj s názvem „O tomto účtu“ je, s výjimkou krátkého výpadku, zpřístupněn od pátku všem uživatelům platformy X, kterou vlastní americký miliardář Elon Musk. Funkce umožnila komukoli zjistit, kde se účet nachází, kdy se připojil k platformě, jak často bylo změněno jeho uživatelské jméno i to, jak byla stažena aplikace X.

Po krátkém pátečním vypnutí však funkce již nezobrazuje polohu účtu v době jeho vytvoření, ale pouze aktuální lokaci, upozornil web NBC News.

Vedoucí produktového oddělení společnosti X Nikita Bier představil tuto funkci jako způsob, jak pomoci uživatelům ověřit autentičnost obsahu, který čtou, a omezit vliv trollích farem, které často provozují politické účty mimo země, na které se zaměřují. „Jedná se o důležitý první krok k zajištění integrity globálního veřejného prostoru,“ napsal Bier.

Nové údaje je možné najít v horní části účtu pod uživatelským jménem a profilovou fotkou. Po kliknutí na záložku „Připojil se“ se uživatel dostanete na stránku „O tomto účtu“, kde informace zjistí, popsal deník The New York Times (NYT).

Účty spojené s MAGA údajně působí i z východní Evropy

Jakmile byla aktualizace spuštěna, uživatelé zjistili, že mnoho z MAGA a pravicových influencerů, kteří se prezentují jako vlastenečtí Američané, působilo z jiných zemí než z USA, píše deník The Guardian.

Například účet s názvem „MAGA NATION“, který má téměř 400 tisíc sledujících a publikuje několik příspěvků denně, sídlí ve východní Evropě. Další podobné účty sídlí v zemích jako Thajsko, Nigérie a Bangladéš, uvádí NYT. Jiný populární profil „IvankaNews“, který funguje jako fanouškovský účet Ivanky Trumpové, který často publikuje příspěvky o nelegální imigraci, islámu a podpoře Trumpa, má být údajně spravován z Nigérie.

Na další pochybnosti ohledně původu účtů podporujících hnutí MAGA upozornilo i pravicové médium Fox News. Jeden z účtů je „1776General_“, má přes 140 tisíc sledujících, prezentuje se jako „ústavní právník, vlastenec a etnický Američan“ a má být spravován z Turecka. Majitel účtu to vysvětluje tím, že v Turecku je pracovně.

Francie podnikla právní kroky proti AI Grok. Ta zpochybňuje účel plynových komor v Osvětimi
Logo AI Grok

Spekulace ohledně původu účtu jednoho z amerických ministerstev

Pravděpodobně největší kontroverzi ale vyvolala pochybnost o původu účtu amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS), který má být údajně spravován z Izraele, upozornil web NBC News. Uživatelé X šířili obrázky a videa, které ukazovaly pole s umístěním „Tel Aviv, Izrael“. Zda tomu tak skutečně je, nelze bezprostředně a nezávisle ověřit.

Ministerstvo spekulace popřelo. „Nechce se nám věřit, že to musíme říkat, ale tento účet byl vždy spravován a provozován pouze ze Spojených států,“ uvedlo DHS. „Screenshoty se snadno padělají, videa se snadno manipulují. Děkujeme za vaši pozornost,“ doplnilo.

V reakci na spekulace ohledně původu účtu ministerstva Bier napsal, že tvrzení o izraelském původu účtu je „fake news“, a vyzval uživatele, aby „nešířili dezinformace“. Zároveň uvedl, že funkce byla dočasně vypnuta, jelikož „u velmi malého vzorku starších účtů byla nesprávně uvedena země vytvoření účtu, protože se v průběhu času mění rozsahy IP adres“. Neupřesnil, zda se tato chyba týkala konkrétně účtu ministerstva pro vnitřní bezpečnost.

Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT
Logo společnosti Cloudflare

Výběr redakce

Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku

Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku

před 12 mminutami
Funkce sítě X ukázala původ účtů. Některé spojené s MAGA jsou údajně spravované mimo USA

Funkce sítě X ukázala původ účtů. Některé spojené s MAGA jsou údajně spravované mimo USA

před 57 mminutami
Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

08:33Aktualizovánopřed 59 mminutami
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

12:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády

Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády

17:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mrazivé počasí plní místa pro lidi bez domova. Opět pomáhají i nocleženky

Mrazivé počasí plní místa pro lidi bez domova. Opět pomáhají i nocleženky

před 3 hhodinami
Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

14:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Funkce sítě X ukázala původ účtů. Některé spojené s MAGA jsou údajně spravované mimo USA

Sociální síť X minulý týden aktivovala funkci, která umožňuje zobrazení polohy správce účtu. Záhy se v médiích i na sociálních sítích objevily spekulace o původu některých účtů propagujících šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a jeho hnutí MAGA (Make America Great Again). Funkci zobrazení polohy v době vzniku funkce následně sociální síť X odstranila a zůstává pouze zobrazení aktuální polohy.
před 57 mminutami

Bolsonaro zůstane ve vazbě, rozhodl brazilský nejvyšší soud

Senát brazilského nejvyššího soudu v pondělí rozhodl o ponechání bývalého prezidenta Jaira Bolsonara ve vazbě poté, co soudce Alexandre de Moraes v sobotu nařídil jeho zadržení s odvoláním na riziko útěku. Informovala o tom agentura Reuters.
před 3 hhodinami

Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu

Klíčoví američtí, ukrajinští i evropští vyjednávači odjeli v pondělí ze Ženevy, kde v neděli připravili upravený mírový rámec pro možné ukončení ruské války na Ukrajině. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk v reakci uvedl, že součástí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu musí být členství v Evropské unii a NATO. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že Rusko upravený plán nedostalo a nechystá se tento týden jednat s USA. Unijní lídři zároveň o situaci jednali v Angole.
11:14Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Při izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé, píše AFP

Při pondělních izraelských útocích v Pásmu Gazy zahynuli tři lidé, píše agentura AFP s odvoláním na tamní civilní obranu. Dronový úder v obci Baní Suhajlá východně od města Chán Júnis zabil dva lidi. Při tankové palbě ve čtvrti Tuffáh pak zahynul jeden člověk. Izraelská armáda mezitím ze svých řad propustila několik generálů z důvodu selhání při ochraně civilního obyvatelstva při útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023.
před 7 hhodinami

Tisíce míst s nebezpečnými látkami a odpadem v USA budou ohrožené záplavami

Když bude pokračovat klimatická změna současným tempem a nepodaří se ji zpomalit, může do konce století dojít v USA k zaplavení tisícovky míst, kde se skladují nebezpečné chemické látky a odpady, varuje nový výzkum, jehož autoři upozorňují, že Američanům ve skutečnosti zbývá času ještě mnohem méně.
před 8 hhodinami

S Trumpovým úřadem pro efektivitu je konec, píše Reuters

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil šéf Bílého domu Donald Trump, předčasně ukončila činnost, píše agentura Reuters. Úřad, který do května vedl miliardář Elon Musk, měl přitom mandát až do konce července 2026. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory.
před 8 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o plánu na ukončení ruské války na Ukrajině

Události, komentáře týdne probrali americko-ruský návrh na ukončení ruské války na Ukrajině a nedělní jednání amerických, ukrajinských a evropských zástupců v Ženevě. Diskuse se zaměřila také na střet zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v případě jmenování premiérem a postoj prezidenta Petra Pavla k dané záležitosti. Svůj komentář hosté přidali také ke kontroverzím ohledně české olympijské kolekce pro zimní olympiádu v Itálii. Pozvání přijali komentátor, publicista a člen Rady ČT Jefim Fištejn, komentátor z Lidových novin Petr Kamberský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová a hudebník Rudy Linka. Pořadem provázela Jana Fabiánová.
před 11 hhodinami

USA a Ukrajina aktualizovaly a zpřesnily mírový rámec, oznámil Bílý dům

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec, oznámil v noci na pondělí Bílý dům ve společném prohlášení k jednání v Ženevě. Konečná rozhodnutí podle něj učiní prezidenti obou zemí. O obrovském pokroku už předtím mluvil americký ministr zahraničí Marco Rubio a posun oznámil také šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...