Trump zakázal Jihoafrické republice účast na summitu zemí G20 v USA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zakazuje Jihoafrické republice, aby se příští rok zúčastnila summitu zemí G20 ve floridském Miami. Chce také zastavit veškeré platby a podporu pro zemi – a to kvůli tomu, jak dle Trumpa zacházela s americkým zástupcem při ukončení letošního summitu G20 v Johannesburgu. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa vyjádřil lítost nad Trumpovými výroky.

Spojené státy dvoudenní summit G20 z tohoto měsíce bojkotovaly kvůli Trumpově přesvědčení, že je v Jihoafrické republice „utlačována bílá menšina“. Představitelé 64milionové země, jejíž černošští obyvatelé desítky let trpěli za apartheidu, to odmítají.

Americký prezident Donald Trump a jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa

Jihoafrický ministr zahraničí Ronald Lamola neúčast Spojených států na summitu označil za příležitost vyslat jasný signál, že svět se může posunout dál i bez USA. Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová na oplátku JAR obvinila, že zneužila předsednictví G20 k podkopání základních principů skupiny, poté co ostatní země schválily deklaraci zdůrazňující závažnost klimatických změn, které Trump popírá.

Nynější rozhodnutí šéfa Bílého domu dle médií napětí mezi Washingtonem a Pretorií dále stupňuje. Trump jej zdůvodnil tím, že podle něj Jihoafrická republika tento víkend na konci summitu odmítla předat předsednictví skupiny G20 zástupci USA v africké zemi. „Jihoafrická republika ukázala světu, že není zemí, která by byla hodna členství kdekoliv,“ napsal Trump.

Prezident Spojených států Donald Trump

Jak podotýká agentura AP, hostitelská země končícího summitu tradičně předává symbolické dřevěné kladívko státu, který přebírá předsednictví skupiny. Kvůli americkému bojkotu však nebyl přítomen žádný vládní představitel USA, který by jej od jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy převzal.

Jihoafrická republika pak odmítla kladívko dát zástupci americké ambasády s tím, že by pro Ramaphosu bylo urážkou jej předávat níže postavenému úředníkovi.

V Jihoafrické republice začíná summit G20

