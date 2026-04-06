Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

USA použily při pátrání po posádce Íránem sestřeleného letounu F-15E více než 170 letounů a helikoptér. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého nebyl při záchranné misi zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil vězením pracovníkům média, které zveřejnilo zprávu, že na území Íránu se stále nachází jeden člen posádky. Podle prezidenta tím ohrozili život tohoto vojáka i všech, kteří se podíleli na záchranné misi.
Íránská protivzdušná obrana sestřelila bojový letoun F-15E v pátek. Pilota se podařilo zachránit ve stejný den. V noci na neděli byl zachráněn i druhý člen posádky. Při první záchranné misi USA nasadily 21 letounů různého typu a helikoptér, při druhé, rozsáhlejší misi jich použily dokonce 155, uvedl Trump.
Prezident zároveň uvedl, že americké úřady budou chtít po médiu, které zveřejnilo informaci o tom, že po druhém členu posádky se stále pátrá, identitu osoby, která jim tuto informaci poskytla. Podle Trumpa jde o otázku národní bezpečnosti. „Dejte nám ho (jméno), nebo půjdete do vězení,“ uvedl Trump. O jaké médium se jedná, prezident neuvedl.