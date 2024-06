Trump poprvé od vpádu příznivců do Kongresu navštívil Capitol Hill

Do sídla Kongresu 6. ledna 2021 vtrhly stovky Trumpových příznivců, zatímco další tisíce se shromáždily kolem budovy Kapitolu. Bezprecedentní nepokoje přišly poté, co Trump dva měsíce šířil fámy o podvodech s hlasy a snažil zneplatnit výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž jej porazil Biden. Kongres nakonec výsledky formálně potvrdil v noci na 7. ledna poté, co jeho zasedání výtržníci na několik hodin přerušili.

Trump podle jednoho republikánského zdroje agentury AP řekl, že předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson odvádí „skvělou práci“. „Prezident Trump přinesl dnes ráno mimořádné množství energie, povzbuzení a nadšení,“ řekl po setkání Johnson a poukázal na nové příspěvky kampani od dárců po Trumpově květnovém odsuzujícím verdiktu.

Podle dalšího nejmenovaného zdroje se Trump zeptal kongresmanky Marjorie Taylorové Greeneové, hlavní republikánské kritičky předsedy sněmovny, zda je na Johnsona „milá“.

Republikánský kongresman z Floridy Carlos Gimenéz se ve vyjádření pro ČT ohradil proti Bidenově předvolební kampani. „Mohou na něj útočit, jak chtějí. My budeme mluvit o tom, co je důležité pro Američany. Na čem opravdu záleží americkému lidu? Vysoké ceny benzínu, vysoké ceny jídla, drahota všeho, co se děje na hranici, co se děje s naší zahraniční politikou, stažení z Afghánistánu. To je to, co je důležité pro Američany, Bidenova administrativa mluví o věcech, na kterých nikomu nezáleží,“ uvedl.