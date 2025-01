Trump chce, aby Jordánsko a Egypt přijaly Palestince z Pásma Gazy

Americký prezident Donald Trump by chtěl, aby Jordánsko a Egypt přijaly „dočasně či dlouhodobě“ Palestince z Pásma Gazy. Na palubě prezidentského speciálu Air Force One podle amerických médií také potvrdil, že pošle Izraeli ničivé bomby blokované jeho předchůdcem Joem Bidenem.

Trump řekl, že o přijetí Palestinců z Pásma už telefonicky hovořil s jordánským králem Abdalláhem II. a v neděli o tom chce mluvit také s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím.

„Mluvíte asi o milionu a půl lidí, a my to celé vyčistíme,“ řekl Trump, jehož citovala například stanice CNN. „Nevím, něco se musí stát, ale teď je to doslova místo demolice. Téměř všechno je zdemolované a lidé tam umírají, takže bych raději zapojil některé arabské země a postavil bydlení na jiném místě, kde si myslím, že by pro změnu mohli žít v míru,“ dodal americký prezident. Podle něj by toto bydlení mohlo být „dočasné, či dlouhodobé“.

Na otázku stran jeho telefonátu s jordánským králem, který mu v sobotu gratuloval k nástupu do úřadu prezidenta, Trump řekl, že požádal monarchu, aby přijal ve své zemi další Palestince. „Řekl jsem mu, že bych byl rád, aby jich přijal víc, protože když se dívám na celé Pásmo Gazy, tak je to nepořádek, opravdový nepořádek,“ uvedl Trump.