Izraelská pravice s příchodem Trumpa pomýšlí na anexi osad na Západním břehu

S blížícím se nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu roste v řadách izraelské radikální pravice očekávání, že by osady na Západním břehu mohly být anektovány k Izraeli. O něčem podobném osadníci uvažovali už před pěti lety. Tehdy i nyní ale podobné úvahy narážejí na ostrý nesouhlas Palestinců.

Západní břeh je území velké asi jako Ústecký kraj a obývají jej přes dva miliony Palestinců a také půl milionu Izraelců. Osadníci nyní očekávají naplnění svého snu o anexi. „Je to proces, který musí začít rozhodnutím státu Izrael. My se musíme rozhodnout. Ale doufám, že prezident Trump to podpoří,“ uvedl Jisrael Gantz, starosta okresu Mate Binjamin.

Slova o anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu nejsou nic nového. Už na začátku roku 2020 takzvaný Trumpův mírový plán předpokládal, že Palestinský stát vznikne na asi sedmdesáti procentech Západního břehu, zbytek měl připadnout Izraeli.