Trump byl jediný, který mohl během války mluvit s Putinem, míní šéf NATO Rutte

Americký prezident Donald Trump byl jediným člověkem, který mohl otevřít komunikační kanál s ruským vládcem Vladimirem Putinem uprostřed ruské války na Ukrajině. Podle webu CNN to po středeční schůzce s šéfem Bílého domu řekl generální tajemník NATO Mark Rutte. Uvítal také uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti, kterými chtějí Spojené státy přimět Putina ukončit přes tři roky trvající konflikt.

„(Trump) v únoru zahájil dialog s prezidentem Putinem. A myslím si, že byl jediným, kdo skutečně mohl tento komunikační kanál otevřít,“ řekl Rutte po setkání s americkým prezidentem.

Šéf NATO se také vyjádřil k americkým sankcím na ruské ropné společnosti Rosněfť, Lukoil a desítky jejich dceřiných společností. Rozhodnutí USA uvítal a zároveň vyzval k většímu tlaku na Moskvu, aby válku ukončila.

„To, co prezident (Trump) těmito sankcemi dělá, je samozřejmě vyvíjení většího tlaku na obě strany, v tomto případě na Rusko. Jde o to ujistit se, že Putin pochopí, že Trumpova vize z tohoto víkendu, tedy příměří, zastavení se na současné (válečné) pozici, musí být nyní první krok,“ řekl Rutte.

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil
Ilustrační foto - rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (snímek z dubna 2022)

Ohledně Tomahawků NATO nezaujímá žádné stanovisko, říká Rutte

Na otázku, zda by Ukrajině měly být dodány americké rakety Tomahawk, šéf Severoatlantické aliance odpověděl, že je na jednotlivých státech, aby se rozhodly, co napadené zemi dodají. NATO v tomto nezaujímá žádné stanovisko, dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s Trumpem minulý týden nezískal Tomahawky, s nimiž by jeho země mohla útočit na Rusko. Americký prezident naopak uvedl, že Moskva a Kyjev by měly uzavřít mír na současné linii bojů. Zelenskyj ve středu uvedl, že je to dobrý kompromis, ale že si není jistý, zda jej podpoří i Putin.

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během nedávné schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem

Současné frontové linie jako východisko k jednání s Ruskem prosazuje Ukrajina dlouhodobě, odmítá se ale zavázat jakýmkoliv formálním územním ústupkům ve prospěch agresora. Rusko nyní okupuje asi pětinu ukrajinského území.

