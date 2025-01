TikTok má v neděli v USA skončit, pokud nezmění majitele, rozhodl soud

Čínská sociální síť TikTok podle amerických médií prohrála spor u Nejvyššího soudu USA ohledně zákona o změně vlastnictví. Legislativa neporušuje svobodu projevu, rozhodli soudci. U amerických uživatelů populární služba by podle zákona měla v neděli ukončit činnost, pokud by ji čínská mateřská firma ByteDance do té doby neprodala.