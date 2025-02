„Studentům se to podaří, určitě.“ Srbskem dále hřmí protesty

Srbsko má za sebou další velké protesty proti vedení země, které se z Bělehradu přesunuly do města Novi Sad, kde došlo k neštěstí, které masivní demonstrace spustilo. V listopadu 2024 se tam zřítila část čerstvě renovované nádražní haly a zahynulo patnáct lidí. Tři měsíce stará tragédie podle protestujících odráží dění v zemi, kterému už jedenáctým rokem dominuje současný prezident Aleksandar Vučić.

Asi pětistovka taxikářů z Bělehradu a jeho okolí vyrazila v neděli ráno za studenty do Nového Sadu. Hlavní iniciátory současných protestů proti vedení země se řidiči rozhodli odvézt zpět domů zdarma. „Je to spontánní akce. Jsou to naše děti, naši studenti. Jedeme si pro ně,“ prohlásil bělehradský taxikář a organizátor akce Sava Jovanović.

Osmdesát kilometrů dlouhou trasu mezi hlavním městem a Novým Sadem ušli bělehradští studenti za dva dny. Na cestě je chránily traktory, aby na mladé lidi nikdo nezaútočil, jak se v minulosti už několikrát stalo. Naposledy k tomu došlo v pátek.

Na studenty čekaly v ulicích města tisíce lidí. Na vlakovém nádraží uctili minutou ticha patnáct mrtvých – včetně šestileté dívky. „Doufám, že se vyrovnáme se vším, co nás potkalo, že budeme žít v lepší a spořádanější zemi, jakou si zasloužíme,“ věří student Luka Brozić.