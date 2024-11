Štáb ČT navštívil v USA významné sčítací centrum

„Je to úplně jiný prostor než před volbami v roce 2020. U vstupu je přenosný plot. Před ním stojí betonové zábrany, aby sem nikdo nemohl vjet autem,“ vypočítává Kinnerupová. Ukazuje, že přibyla kovaná brána, která má na výšku přes dva metry. „Abyste se dostali dovnitř, potřebujete identifikační magnetickou kartičku. To znamená, že musíte mít odpovídající povolení.“

Štáb ČT i s průvodkyní se zastavují před prosklenou stěnou, za kterou se nachází samotné sčítací středisko pro okrsek Maricopa. „Je to prostor pro zpracování hlasovacích lístků. Prostor jsme úplně zrekonstruovali a vylepšili. Tahle místnost je kompletně bez internetu. Žádný z počítačů uvnitř není připojený k síti. Dokazuje to odhalená kabeláž. Každý stroj má svůj vlastní kabel, který vede k serveru pro správu voleb,“ vysvětluje Kinnerupová. Zdůrazňuje, že ona sama nemá do místnosti za sklem přístup. Je totiž součástí matriky, která se nezabývá sčítáním hlasů. Její kartička zde proto nefunguje. „(Místnost) spadá pod představenstvo zodpovědné za správnost voleb a jeho tým.“

Pokud je podpis posouzen jako platný, postoupí lístek dál. Manažer však může náhodně dodatečně zkontrolovat pravost podpisu. Odhadem se to dělá u dvou procent podpisů. Pokud je pravost sporná, míří problematický podpis ke školenému manažerovi. „Tito lidé mají dovednosti, které používá FBI k odhalování padělků. Uvidí tento váš nejnovější podpis a k tomu celou vaši historii podpisů.“

Jako příklad uvádí Kinnerupová svého dědu, kterému je 95 let a v okrsku Maricopa hlasuje poštou přes třicet let. „To znamená, že v naší evidenci má přes šedesát podpisů. Takže mohou porovnat celou historii podpisů s tím nejnovějším. A pokud si stále nebudeme jisti, zavoláme na číslo, které nám volič poskytl. Ověříme si doručovací adresu a poslední čtyři číslice kartičky sociálního zabezpečení a specifické údaje pro registraci voliče.“ Pokud dotyčný řekne, že je to on a jeho podpis je trochu jiný, protože mu došla inkoustová náplň, „posune se“ hlasovací lístek dál ke zpracování a následně ke sčítání.

Svou práci na volbách připodobňuje průvodkyně k práci ve velké rodině. „Spojili jsme se, protože máme společný cíl: Jde nám o naši komunitu.“ Dodává, že lidé zde nejsou ze stejné politické strany. „V areálu uvidíte lidi s červenými stužkami, které reprezentují Republikánskou stranu, jiní mají modré jako demokrati nebo žluté stužky jako nezávislí. Jsou tu lidé různých politických názorů a ideologií, které svedl dohromady tento společný cíl.“