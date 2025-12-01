Srbský válečný zločinec unikl trestu útěkem na Ukrajinu, bojuje za Rusko


Zdroj: ČTK

Bývalý člen bosenskosrbské armády Novak Stjepanović, kterého soud v Bělehradě poslal do vězení za válečné zločiny spáchané v 90. letech, se vyhnul výkonu trestu útěkem na Ukrajinu, kde bojuje na ruské straně. Informovala o tom novinářská síť BIRN.

Stjepanovičovi uložil soud loni v prosinci desetiletý trest vězení za vraždu, znásilnění, mučení, nelidské zacházení a krádež v bosenském městě Bratunac, které se na začátku války v Bosně stalo dějištěm etnické čistky a zvěrstev spáchaných na muslimském (nyní bosňáckém) obyvatelstvu. V červnu odvolací soud v Bělehradě verdikt potvrdil a trest Stjepanovičovi zvýšil na třináct let.

Podle novinářské sítě BIRN byl ale Stjepanović tou dobou dávno pryč. V Srbsku se naposledy veřejně ukázal loni 24. prosince, kdy si k soudu přišel vyslechnout první rozsudek. V květnu pak na facebooku sdílel fotografii, na níž v lese stojí s puškou a v uniformě s nápisem „Ozbrojené síly Ruska“. Z dalších příspěvků je podle BIRN patrné, že se nachází v Ruskem okupované části východní Ukrajiny.

Katastrofa, říká o útěku jedna z obětí

Soud podle novinářů potvrdil, že 59letý Stjepanović byl vyšetřován na svobodě a neměl v době procesu zákaz opustit Srbsko. Edina Karičová, jedna z obětí, která proti němu svědčila u soudu, označila jeho útěk za „katastrofu“ a „ztrátu všech nadějí“.

Srbsko i Stjepanovičova rodná Bosna po roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a v Donbasu se rozhořely boje, upravily své trestní zákoníky tak, aby zakazovaly účast svých občanů v zahraničních konfliktech. V Srbsku se tento trestný čin trestá až deseti lety vězení a v Bosně až osmi lety. Přesto média pravidelně informují o žoldnéřích z Balkánu, kteří bojují v Donbasu na straně Ruska.

Loni ukrajinská státní prokuratura požádala Bosnu o informace ohledně dvanácti bosenských občanů podezřelých z válečných zločinů spáchaných na Ukrajině.

Ve Srebrenici si lidé připomněli 30 let od masakru bosenských muslimů
Bosna a Hercegovina si připomíná třicet let od masakru ve Srebrenici

