Slovenský soud vynese rozsudek nad atentátníkem, který vážně zranil Fica

Soud první instance na Slovensku vynese v úterý rozsudek nad atentátníkem, který loni v květnu střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica (Smer). Obžalovanému důchodci Juraji Cintulovi, který během soudního líčení vinu v případu nepopřel, hrozí doživotí.
Prokuratura obžalovala nyní 72letého Cintulu z trestného činu teroristického útoku. Obhajoba naopak žádá soud, aby útočníka uznal vinným z trestného činu útoku na veřejného činitele. Za ten trestní zákoník stanoví značně mírnější trest než za terorismus.
Atentátník pětkrát vystřelil na ministerského předsedu z bezprostřední blízkosti loni v květnu, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico následně podstoupil operace.
Cintula, kterého policisté zadrželi hned po střelbě, byl původně stíhán za pokus o úkladnou vraždu. Střelec ve své závěrečné řeči u soudu svůj čin zdůvodnil přesvědčením, že tímto způsobem lze přetrhnout řetěz zla a pomoci vyčerpané zemi. Lítost u soudu neprojevil a kritizoval Fica za jeho politiku.