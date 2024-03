Slovenské prezidentské volby začaly

Slováci volí nástupce Zuzany Čaputové. Volební místnosti jsou k dispozici od sedmi hodin ráno do desíti hodin večer. Prezidentka se rozhodla svůj mandát neobhajovat. O funkci v prvním kole usiluje devět kandidátů. Podle průzkumů nemá žádný z nich šanci získat nadpoloviční většinu, dva nejúspěšnější by v takovém případě postoupili do kola druhého. To je naplánované na 6. dubna.