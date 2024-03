Slováci si v sobotu zvolí prezidenta, ze zahraničí hlasovat nemohou

Ředitelka odboru voleb ministerstva vnitra Slovenské republiky připomíná, že byl předložen i návrh způsobu, jak by korespondenční volba probíhala. „Voliči by žádali o hlasovací lístek pro první i druhé kolo, který by byl totožný,“ vysvětluje. Poslanci se ale s tímto návrhem neztotožnili.

Oproti parlamentním volbám nelze na Slovensku v těch prezidentských hlasovat ze zahraničí, a to ani korespondenčně. Problémem je například dodržení termínů, tedy to, jak zajistit, aby během dvou týdnů mezi prvním a druhým kolem dorazily i obálky z těch nejvzdálenějších zemí. Předchozí vlády slibovaly změnu prosadit, naposledy v listopadu 2022.

Ani poštou, ani na ambasádě. Zbývá jen přijet osobně

Češi ale mohou v zahraničí volit na ambasádách, Slováci takovou možnost nemají a zbývá jim tedy jediné. Každý, kdo se chce zúčastnit voleb, musí přijít na území Slovenské republiky do volební místnosti.

Na to, aby se dostavili do země, mají Slováci jediný termín. Na rozdíl od Česka se hlasuje jen v sobotu od sedmi do desíti hodin večer. Odpadá tak noční pauza ve volebních místnostech, kterou by podle ministerstva vnitra mohla část voličů kritizovat. „Určitě by vznikly otázky ohledně toho, jestli se s hlasovacími schránkami nemanipulovalo. Zda byly všechny dostatečně střežené,“ přiznává Chmelová.