Severní Korea zavádí povinnou ruštinu na školách


před 23 mminutami|Zdroj: Politico

Severokorejští žáci se musí nově učit rusky od čtvrté třídy základní školy, píše server Politico. Ruština v zemi patří mezi tři nejoblíbenější jazyky. Rozhodnutí dle webu prohlubuje již tak silné rusko-severokorejské vztahy.

V současnosti se v zemi učí ruštinu přibližně šest set lidí, uvedl Alexander Kozlov, ruský ministr přírodních zdrojů a životního prostředí a spolupředseda mezivládní komise Ruské federace a Severní Koreje.

Naopak v Rusku dle Kozlova korejštinu studuje asi tři tisíce žáků základních a středních škol a tři sta vysokoškolských studentů. Dodal, že loni bylo na ruské univerzity přijato 96 severokorejských občanů. Nejvíce jich studuje na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO), který připravuje diplomaty. Dalších 29 studentů bylo letos v Rusku zapsáno do geologických oborů, cituje Kozlova Politico.

Video ukazuje, jak Severní Korea trestá studenty. Za šíření „prohnilé kultury“ dostali roky nucených prací
V KLDR byli odsouzeni studenti

Rusko buduje pedagogické centrum

Ruský ministr dále sdělil, že obě země spolupracují v oblasti vzdělávání napříč sektory, jako je bankovnictví, energetika, medicína či geologie. Doplnil, že Rusko v Severní Koreji buduje centrum, které bude poskytovat výuku ruského jazyka na Pedagogické univerzitě Kim Čchol-ču.

Tradičně silné rusko-severokorejské vazby se nadále prohlubují od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Pchjongjang dodává Moskvě zbraně a vysílá své vojáky, aby bojovali na frontě a prováděli odminování v ruské Kurské oblasti, které bylo krátce zabráno Ukrajinou.

Mezi sebou spolupracují i dvě z celosvětově nejaktivnějších státně napojených kyberzločineckých skupin, a to ruská Gamaredon a severokorejská skupina Lazarus, píše Politico.

V srpnu 2025 navíc ruské aerolinky spustily přímé lety do Pchjongjangu a do severokorejských letovisek zamířila řada turistů.

KLDR může poskytnout Rusku až třicet tisíc vojáků, píše CNN
Severokorejská armáda

