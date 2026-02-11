Rusové zabili tři batolata a muže u Charkova


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Úder ruského dronu na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti si v noci na středu vyžádal životy jednoho muže a tří batolat. Uvedl to šéf tamní oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov, který už předtím informoval o požáru soukromého domu po dronovém útoku. Naopak ukrajinské bezpilotní stroje zasáhly podle médií rafinerii ve Volgogradu.

„Dva roční chlapci a dvouleté děvče zahynuli v důsledku nepřátelského útoku ve městě Bohoduchiv. Na následky utrpěných zranění zemřel také čtyřiatřicetiletý muž, který byl s dětmi v soukromém domě," napsal Syněhubov na telegramu. Při úderu byla také zraněna čtyřiasedmdesátiletá žena a těhotná žena ve věku 35 let.

Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 129 dronů, z nichž 112 se podařilo sestřelit, informovalo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 15 dronů na osmi místech.

Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon
Ukrajinská elektrárna zasažená ruským dronem

Ukrajinský útok na ruskou energetiku

Ruské úřady mezitím v noci informovaly o „masivním“ útoku ukrajinských dronů na energetickou infrastrukturu a další cíle ve městě Volžskij ve Volgogradské oblasti. Při útoku byl poškozen jeden byt a úlomky sestřeleného dronu dopadly poblíž mateřské školy ve městě, napsal na telegramu gubernátor oblasti Andrej Bočarov. V nedalekém Volgogradu vypukl požár v továrně, uvedl bez dalších podrobností a dodal, že při útoku nebyl nikdo zraněn.

„Drony zasáhly rafinerii a způsobily požár,“ uvedl server RBK-Ukrajina s odvoláním na zprávy a záběry ze sociálních sítí. Terčem náletu se stala rafinerie společnosti Lukoil, největší v oblasti, která ročně zpracuje 15 milionů tun ropy, napsal server The Moscow Times. Podnik se specializuje na výrobu benzinu, nafty, leteckého paliva, mazutu a dalších ropných výrobků. Poslední nálet je přinejmenším devátý v pořadí, dodal portál. Připomněl, že od loňského srpna Ukrajina systematicky útočí na ruský ropný průmysl, jen loni bylo takových útoků 120. Ztráty způsobené ruským naftařům se odhadují na více než bilion rublů.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení 108 ukrajinských dronů, včetně 49 nad Volgogradskou oblastí. O celkovém počtu útočících dronů a způsobených škodách se nezmínilo.

Součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran na různé cíle na území nepřítele. Rusko od podzimu zintenzivnilo zejména útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, ale podle mnohých chce zlomit morálku Ukrajinců, kteří se tak v mrazech ocitají bez tepla a elektřiny.

Stan v bytě a dvě vrstvy oblečení. V Kyjevě řada lidí topí jen pár hodin denně
Ukrajinské dítě ve vrstvách oblečení

