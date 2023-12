Ukrajinským silám se podle jejich tvrzení podařilo v uplynulých několika dnech sestřelit hned pět ruských vojenských letadel, z toho tři stroje Su-34 během jediného dne. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat úspěch Ukrajinců odůvodnil tím, že Rusové příliš riskovali a přiblížili se s letouny příliš blízko ukrajinským pozicím. Server Euromaidanpress ale upozorňuje na to, že za ruskými ztrátami může být dodávka dlouho očekávaných stíhaček F-16.

„Rusové začali být drzí, přiletěli blíž a snažili se udeřit řízenými leteckými bombami na pozice v hloubi obrany našich vojsk. To riziko jim nevyšlo. Doufejme, že okupanti budou takto riskovat častěji,“ uvedl Ihnat. Sestřelení tří strojů je podle něj „top událostí“.

Server Euromaidanpress se odvolává na informace z ruských zdrojů, podle kterých je tato letka F-16 ve skutečnosti již na Ukrajině. Stíhačky jsou prý strategicky rozmístěny po letištích na západě země. Americký think-tank Institut pro studium války zase nedávno citoval strategický dokument estonského ministerstva obrany, v němž se uvádí, že Nizozemsko, Dánsko, Norsko a Belgie plánují vyslat na Ukrajinu stíhačky F-16 do konce kalendářního roku.

Dodání letounů

Kyjev podle deníku The Washington Post ve svých opakovaných žádostech doufal, že stíhačky F-16 budou představovat okamžitou posilu pro ukrajinské letectvo.

Reexport amerických letadel F-16 je závislý na formálním schválení – všechny země, které jimi disponují, musí nejprve získat souhlas Washingtonu. Vláda amerického prezidenta Joea Bidena s povolením předat Ukrajině stíhačky dlouho váhala ze strachu z eskalace konfliktu s Ruskem, oficiálně ale změnila svůj postoj 19. května během summitu skupiny G7 v japonské Hirošimě.

Moderní západní stíhací stroje můžou Ukrajincům poskytnout nad Ruskem vzdušnou převahu. To by znamenalo, že by měli šanci zabránit ruským letadlům a vrtulníkům útočit z bezpečné vzdálenosti na ukrajinské jednotky na zemi. Ty se často během protiofenzivy stávaly kvůli pomalému postupu přes zábrany a minová pole snadnými terči. Odborníci nicméně tvrdí, že samotné F-16 pravděpodobně průběh válečného konfliktu dramaticky nezmění.