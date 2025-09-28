Rusko nad ránem podniklo další rozsáhlý vzdušný úder na Ukrajinu. Letecký poplach zněl tentokrát po celé zemi, dle úřadů bylo zraněno nejméně devět lidí. Podle nezávislých pozorovatelů se město Kyjev stalo terčem jednoho z nejrozsáhlejších ruských bombardování od začátku plnohodnotné invaze.
Rusko provedlo rozsáhlý útok na Ukrajinu
Nad Kyjevskou oblastí létaly drony a bylo slyšet, jak je sestřeluje ukrajinská protivzdušná obrana, píše Reuters. Útoky, které pokračovaly ještě v 6:20 SELČ, nutily obyvatele ukrývat se v krytech nebo na chodbách metra. Starosta metropole Vitalij Klyčko sdělil, že při útocích bylo ve městě zraněno pět osob.
Kyjev se v posledních týdnech opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, do řady z nich Moskva kromě dronů nasazuje i rakety. Ačkoli Rusko popírá, že by útočilo na civilní cíle, při úderech umírají desítky civilistů.
Ruské rakety a bezpilotní letouny mířily mimo jiné i na Záporoží. Cílem bombardování se stala civilní infrastruktura. Tamní úřady hlásí nejméně čtyři zraněné.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X uvedl, že Rusko přes noc vystřelilo na Ukrajinu stovky dronů a raket. Útoky zničily obytné budovy.
Polsko vyslalo letouny
Polské ozbrojené síly v noci uvedly, že vyslaly letouny k zajištění bezpečnosti polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo nové útoky na Ukrajinu. Podle serveru Flightradar24 Polsko nejméně do 6:00 SELČ uzavřelo vzdušný prostor kolem Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvůli „neplánované vojenské aktivitě související se zajištěním bezpečnosti státu“.
V posledních týdnech několik zemí NATO hlásilo, že ruské drony nebo stíhačky narušily jejich vzdušný prostor. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo, Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky.