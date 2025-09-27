Klíčem každé armády je pěchota, včetně té ukrajinské. I když se válka s novými technologiemi změnila, jen vojáci na nejtěžších místech fronty určují, kdo drží území pod kontrolou. S pěchotou 58. brigády, která už rok a půl brání území na severu Charkovské oblasti, natáčeli zpravodajka Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger.
„Hlavní je neumřít.“ Štáb ČT natáčel s vojáky ukrajinské pěchoty
„Do očí jsem se mu nedíval, ale stříleli jsme po sobě na padesát metrů,“ popisuje Jurij z 58. brigády ukrajinské pěchoty, která pět set dní po ruském vpádu do Lypců a Vovčansku od samého začátku zadržuje armádu okupantů na západním křídle průniku.
Pěchota je sice základním pilířem armády, ale téměř nikdo se pěšákem stát nechce.
Jurij na linii dotyku často myslí na hory v Zakarpatí, kde do války pracoval jako hajný. V lesích hraniční oblasti se cítí jako doma. Hluboká znalost přírody se mu hodí i na frontě. „Když se třeba v noci snaží proniknout diverzní jednotky, jakýkoliv pták začíná okamžitě řvát,“ přibližuje.
Přírodu mnohdy přehluší bzučení dronů, vojáci se skoro nevyspí. Když jsou na pozici dva, jeden musí hlídat. Jurij na linii posledně strávil 36 dní a nocí. „Cítíš okamžitou únavu. Na adrenalinu totiž vydáváš obrovské množství energie.“
Zásoby pro pěchotu připravují lidé, kteří sami kdysi na pozici byli. „Když v týlu vykouříš krabičku cigaret za den, tak tam zvládneš klidně dvě,“ dodává Jurij.
„Strach je normální jev, ale když tě pohltí, už to normální není“
Na pozici má jít na pár týdnů i Roman, bojí se ale, že tam může zůstat měsíce. „Upřímně, hlavní je neumřít, hlavně ne kvůli hlouposti. Strach je normální jev, ale když tě pohltí, už to normální není.“
„Musíte mít větší kontrolu nad vnější situací. Čím větší je kontrola, tím menší je strach,“ podotýká psycholog brigády Sergej.
Ulevit může dovolená, jenže té není dost. Třeba Jurij se s ženou za poslední rok a půl viděl dvakrát. „S rodinou jsi úplně jiný člověk. Ano, tady jsi vrah, ale tam jsi rodič.“
Velení si uvědomuje, že pěchota je pro udržení obrany klíčová, a vojákům se snaží vyjít vstříc, jak může. I přesto je tato nevděčná pozice tou, kde se nejvíce umírá.