Rusko donutilo válčit na Ukrajině desítky Indů

Ruský režim podle Indie donutil 91 jejích občanů narukovat do invaze na Ukrajinu. Desítkám z nich už se podařilo dostat zpět domů, řada dalších ale na svůj návrat do vlasti stále čeká. Jejich příběh popsala britská stanice BBC.

Muži se ale místo toho dostali buď do první linie ruské invaze, nebo do Moskvou okupovaných částí Ukrajiny. Tam s minimálním tréninkem operovali s nášlapnými minami, útočnými drony, raketami nebo navigovali útoky odstřelovačů, uvádí britská stanice.

Některým z oklamaných „vojáků“ se už z fronty podařilo podle stanice utéct svépomocí. V případě Rádži Patana, naverbovaného příslibem studia na neexistující univerzitě, to bylo s pomocí velitele jeho jednotky. Patan se poté usadil v Moskvě, kde pomáhá podobně podvedeným krajanům se z fronty dostat.

Navrácení mužů z bojových linií řešil mimo jiné indický premiér Naréndra Módí na červencové návštěvě Moskvy. Kreml mu tehdy skutečně slíbil, že to zajistí. To se dosud podařilo jen z části. Pětačtyřicet mužů je zpět v Indii, zatímco sedmatřicet jich je dál proti své vůli na Ukrajině, připomíná BBC.

Jeho obavy jsou opodstatněné, jak dokládá zážitek Sunila Karwy, elektrikáře z Rádžasthánu, který už se domů z Ukrajiny v pořádku dostal. Jeho známý z vedlejší vesnice, také podvodně naverbovaný, takové štěstí neměl: „Poslali ho znovu do první linie patnáct dní poté, co se v boji zranil. Na bitevním poli omdlel a teď je ochrnutý,“ uvedl Karwa pro BBC.

Jeden z úředníků uvedl, že to je méně než jedno procento zbraní dovezených Kyjevem od začátku otevřené ruské agrese. Agentura Reuters konstatovala, že nedokáže ověřit, zda byla indická munice prodána nebo darována Kyjevu evropskými partnery, ale předpokládá se, že mezi země dodávající na Ukrajinu zbraně vyrobené v Indii patří Česko a Itálie.

Indie na jedné straně veřejně tvrdí, že neposlala ani neprodala dělostřelecké granáty přímo Ukrajině, uvádí Kyiv Independent. Na straně druhé je ale několik zdrojů agentury Reuters uvádějících, že Dillí „nepodniklo žádné kroky k omezení dodávek“ do evropských zemí, odkud je pak munice odkloněna na Ukrajinu, píše server.

Indické lavírování mezi Ruskem a Ukrajinou doplňuje také deklarovaný ukrajinský zájem o prohloubení spolupráce s Dillí. Indie mimo jiné posílá Kyjevu humanitární pomoc, připomněl před časem pro ČT24 Jiří Krejčík z Filozofického ústavu Akademie věd ČR.

Podle něj Indie jeví snahu svým způsobem mezi Ruskem a Ukrajinou prostředkovat hovory o ukončení konfliktu. Jak ale uvádí list The Insider, kroky Dillí jsou v tomto směru dosti nejednoznačné – a to možná úmyslně. Podle Krejčíka se skutečně nedá čekat, že by Indie odsoudila ruskou invazi. „Zároveň tam ale vždy byly nepřímé narážky a odsudky vůči Rusku,“ doplnil Krejčík.