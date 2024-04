Nechal se střelit do nohy, aby nemusel bojovat. Rusové prověřují tisíce dezercí

Ruské vojenské soudy prošetřují 7300 případů podezření z dezerce od prvního vyhlášení částečné mobilizace. Podle aktuální bilance, o níž informovalo ruské nezávislé médium Mediazona, by se tak jen za poslední rok zvýšil počet dezertérů šestinásobně. Putinův režim přitom opakovaně hovoří o jednotě a ochotě položit život během agrese na Ukrajině.

„Žertuji o tom, že jsem si sám dal život. Co to znamená? Když žena dává nový život, pociťuje silnou bolest. I já sám jsem se skrze velmi silnou bolest znovu narodil,“ říká jeden vojáků, který se vyhnul vojenské povinnosti.

Údajní dezertéři ze strachu svá pravá jména neuvádějí, před kamerou pak schovávají své tváře. Vymanit se z války pro mnohé prý znamená klesnout na pokraj zoufalství. Jeden z ruských vojáků se nechal od svého kolegy ve zbrani střelit do nohy, aby do válečného konfliktu nemusel.

Po začátku ruské agrese na Ukrajině byl součástí kolony, která mířila na Kyjev. V dubnu 2022 – tedy dva měsíce po vpádu ruských vojsk – přišel rozkaz stáhnout se zpět za hranici. Během jednoho dne prý přišel o sedmdesát svých spolubojovníků. V armádě strávil roky, teď však musel svá ocenění za službu v Sýrii a na Ukrajině – spolu se svými věcmi – přemístit do prázdného bytu v kazašské Astaně.

Ze zákopů podle ruských dezertérů vedou jen dvě cesty – buď zemřít, nebo se zranit. Ve vlasti hrozí těmto mužům až deset let za mřížemi. I proto se uchýlil k možnosti zahraničního azylu, oficiálně jej však získá pouze zlomek lidí. O azyl tento voják žádal ve Francii, ve Spojených státech i Německu. Zatím bez odpovědi.

„Vždyť by to bylo ekonomicky mnohem výhodnější poskytnout azyl zdravému, mladému muži, který může pracovat, než zásobovat Ukrajinu zbraněmi,“ tvrdí. Největší vlna dezercí z ruské armády přišla po vyhlášení částečné mobilizace v září roku 2022. Mnozí tehdy utíkali do Gruzie či Kazachstánu, kam zamířil i Farhad Ziganšin.