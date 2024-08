Módí historickou cestou do Kyjeva opatrně vyvažuje

před 54 m minutami | Zdroj: ČT24 , Ukrajinska pravda , Deutsche Welle , The Diplomat , Reuters , The Insider , RBK-Ukraina

Naréndra Módí a Volodymyr Zelenskyj na summitu G7 v Hirošimě v květnu 2023

Na Ukrajinu přijíždí na historickou návštěvu indický premiér Naréndra Módí. V červenci se v den ruského útoku na kyjevskou dětskou nemocnici objímal v Moskvě s tamním vůdcem Vladimirem Putinem, za což si vysloužil ze strany Kyjeva kritiku. Indie s Ruskem úzce spolupracuje, dosud neodsoudila jeho agresi vůči sousední zemi a místo toho vyzývá k dialogu. Zároveň jí ale záleží na dobrých vztazích se Západem. Rovněž Ukrajina má o bližší spolupráci s Dillí zájem.

Módí přijede na Ukrajinu v pátek po návštěvě Polska a bude prvním indickým premiérem, který tak učiní od doby, kdy Ukrajina v roce 1991 získala nezávislost. Naopak s Moskvou udržuje Dillí dlouhodobě těsné ekonomické vztahy. V červenci Módí navštívil Rusko a při setkání s Putinem ho objal. Stalo se tak večer poté, co Rusko ten samý den ráno podniklo masivní útok na ukrajinská města, přičemž bombardovalo i kyjevskou dětskou nemocnici Ochmatdyt. „Ať už jde o válku, boj nebo teroristický útok, každého člověka, který věří v lidskost, bolí, když dojde ke ztrátě života,“ řekl tehdy Módí. „Když jsou zabíjeny nevinné děti, když vidíme umírat nevinné děti, pak srdce bolí. A ta bolest je velmi strašná,“ dodal v Putinově přítomnosti, ale ruskou agresi opět neodsoudil. Zelenskyj v reakci uvedl, že je „obrovským zklamáním a zničující ranou mírovému úsilí vidět v takový den vůdce největší světové demokracie objímat v Moskvě nejkrvavějšího zločince světa“, načež si Indie předvolala ukrajinského velvyslance. Módí v Moskvě opět apeloval na diplomatické řešení ruské agrese. Indie se sice letos v červnu účastnila ukrajinského mírového summitu, kde chtěl Kyjev získat podporu zemí takzvaného Globálního jihu, Módí ale osobně nepřijel a indický zástupce nepodepsal společné prohlášení. Módí byl také jedním z mála demokraticky zvolených státních představitelů, kteří blahopřáli Putinovi k vyhlášení vítězem v březnových „prezidentských volbách“.

Vřelé indické vztahy s Ruskem Vztahy Dillí a Moskvy jsou dlouhodobě velmi těsné, obě země jsou blízkými spojenci. „Indie Rusko potřebuje, těží z toho, že západní země na Rusko uvalily embargo, takže Indie může z Ruska levně dovážet ropu. Dlouhodobě také z Ruska odebírá zbraně,“ vysvětluje politolog a indolog Jiří Krejčík z Filozofického ústavu Akademie věd ČR. Indie nakupuje z Ruska přes čtyřicet procent své ropy a šedesát procent výzbroje, píše stanice Deutsche Welle (DW). Dillí z Ruska dováží také značné množství uhlí, hnojiv, rostlinného oleje a drahých kovů. „Vztahy s Ruskem navazují na dlouhodobé vztahy Indie se Sovětským svazem, které byly velmi vřelé. I když byla Indie lídrem Hnutí nezúčastněných zemí, udržovala s Moskvou dlouhodobě dobré vztahy. Významně se zlepšily po (indicko-pákistánské) válce v roce 1971 – ve chvíli, kdy Amerika podpořila Pákistán, SSSR podpořil Indii. Od té doby se traduje historický vděk Indie vůči Rusku,“ dodal Krejčík. Obezřetné vyvažování Právě okázalou vřelost vztahů s Moskvou, demonstrovanou výše zmíněným setkáním s Putinem, chce Módí podle analytiků cestou do Kyjeva vyvážit. Půjde tak zřejmě o pokus napravit škody způsobené moskevskou návštěvou a zároveň o strategické balancování v době, kdy se Indie přibližuje Západu, zejména Washingtonu, míní indičtí experti podle agentury Reuters. S tím souhlasí i Krejčík. „Byla tam velká snaha vykreslit přátelství Indie a Ruska,“ vrací se k červencovému jednání v Moskvě. „Vladimir Putin pozval Naréndru Módího k sobě domů, ukazoval mu tam své stáje a koně. Za to sklidil Módí kritiku i doma v Indii, i tam se ozývaly hlasy, že to s přátelstvím s Ruskem trochu přehání.“ I Spojené státy, které rovněž usilují o posílení vazeb s Indií jako protiváhou vůči Číně, vyjádřily obavy ohledně vztahů Indie a Ruska. Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v době Módího návštěvy v Moskvě varoval Dillí, že „sázka na Rusko jako dlouhodobého a spolehlivého partnera není dobrá sázka“, připomněl The Diplomat. USA si také všímaly načasování Módího návštěvy, která se konala během washingtonského summitu NATO, na němž Západ podpořil Ukrajinu. Dalším pólem, který Dillí musí brát při svém balancování v úvahu, je jeho strategický rival Čína, od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu hlavní partner Moskvy. S rusko-čínským sbližováním Indie obtížněji vyvažuje svou tradiční politiku spočívající v udržování vztahů jak s čínskými protivníky v jihovýchodní Asii, tak s oponenty Ruska na globální scéně, podotýká ruský exilový web The Insider. „Nedá se čekat, že by se Indie vyjádřila proti Rusku. Kdyby Indie Rusko odsoudila, mohlo by to znamenat, že se Rusko o to víc sblíží s Čínou, která je úhlavním indickým nepřítelem,“ shrnuje indické dilema Krejčík.

Odsouzení Ruska nepřijde Indie tak nikdy neodsoudila ruskou agresi vůči Ukrajině. „Indie to nechce pojmenovat, na mezinárodních fórech se vždy zdržela hlasování, pokud měla být ruská agrese odsouzena,“ přibližuje Krejčík. „Zároveň vždy v doplňujícím komentáři zdůraznila, že je třeba rozlišovat mezi agresorem a napadeným a reflektovat právo napadené země se bránit. Vždy tam byly nepřímé narážky a odsudky vůči Rusku, ale nikdy to Indie neřekla naplno a zřejmě to asi nikdy naplno neřekne.“ Žádný průlom tak proto podle něj nelze čekat ani při páteční návštěvě, která se uskuteční v předvečer ukrajinského Dne nezávislosti. Módí bude ve svých výrocích opatrný, aby nepoškodil vztahy s Ruskem. „V ideálním sluníčkovém světě by bylo krásné, kdyby tam Módí řekl něco ve smyslu, že Ukrajina má právo vybojovat si svou nezávislost vůči ruské agresi. Ale neočekávám, že se něco takového stane. Možná se k tomu trochu přiblíží v rámci nějakých narážek, ale žádné odsouzení nečekejme,“ míní politolog a indolog. Kyjev očekává rozšíření spolupráce Ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že Módí a Zelenskyj budou jednat o bilaterální a multilaterální spolupráci. Očekává se, že „bude podepsána řada dokumentů“. Podle bývalého indického diplomata a nynějšího analytika indického think-tanku Gateway House Radžíva Bhatii budou tématy jednání obranná a ekonomická spolupráce či role Indie v obnově poválečné Ukrajiny. Módí podle něj zřejmě také vyjádří Kyjevu vděčnost za pomoc s evakuací tisíců indických studentů, kteří v době zahájení ruské plnohodnotné invaze v zemi studovaly. „Můžeme očekávat, že bude nastartována další indicko-ukrajinská spolupráce. Indie dlouhodobě posílá na Ukrajinu humanitární pomoc. Možná dojde k rozšíření této pomoci, v jejímž rámci Indie posílá léky a zdravotnické vybavení, třeba o infrastrukturní záležitosti,“ dodává Krejčík.