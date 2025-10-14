Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) začala stíhat prominentní exilové kritiky režimu Vladimira Putina. Jde o Michaila Chodorkovského a další známá jména, která založila ruskou protiválečnou komisi. FSB je viní z terorismu s cílem vyvolat v Rusku převrat. Moskva trestním stíháním i jinou úřední šikanou dokáže nepohodlným lidem, kteří utekli za hranice, výrazně znepříjemnit život. Pocítili to už mnozí politici, advokáti, podnikatelé, novináři nebo umělci.
Ruská FSB stíhá exilové kritiky Kremlu včetně Chodorkovského
Chodorkovskij žije dvanáct let mimo Rusko a soustavně kritizuje Putina a válku proti Ukrajině. Díky známému jménu má značný dosah a Kreml často dráždí.
„Začnete válku, která zmaří stovky tisíc životů. Dovede svět na pokraj globálního konfliktu. Rusko to stojí čtyřicet procent rozpočtu. Pak řeknete, že nechcete, aby na Ukrajině měli genderově neutrální záchody. Legitimní důvod. Na to se nedá nic říct,“ prohlásil mimo jiné Chodorkovskij.
Chodorkovskyj byl před čtvrt stoletím ropným magnátem a nejbohatším Rusem s politickými ambicemi. Tvrdí, že po vykonstruovaném procesu ho režim deset let držel ve věznici na Sibiři. Dnes patří mezi tváře ruského exilu, se kterým před dvěma týdny navázala dialog Rada Evropy.
„Kreml to vnímá jako zásadní problém. Mluví o ‚uchvácení moci‘, lže o ‚náboru‘ a ‚vyzbrojování Ukrajiny‘. To odmítám. Posílám jen humanitární pomoc,“ uvedl také Chodorkovskij.
Pokuty i obvinění ze zneužívání dětí
Cílem stíhání exilových kritiků je zasít strach a ukázat jim, že nejsou nikde v bezpečí. Těm méně majetným znepříjemní život i pokuty – platí je, aby se úřady nezaměřily na příbuzné, kteří v Rusku zůstali. „Dostala jsem pokutu třicet tisíc. Za pár hodin mi lidé na účet poslali velkou sumu peněz, tak jsem ji mohla zaplatit,“ popsala Natália Jermolinová, ruská novinářka žijící v Černé Hoře.
Ruští vyšetřovatelé spouštějí další trestní stíhání za údajné činy sahající od terorismu až po zneužívání dětí. Z toho obvinili třeba rapera Oxxxymirona, který hlasitě vystupuje proti válce. „Kde domov můj? Co je s mým starým domovem? Proklel ho čaroděj. Belhá se kolem. Pod horou škytá starý skřet. Straší nás jaderným hřibem,“ rapuje v jedné své skladbě.
Trestní stíhání v bývalé domovině znesnadňuje ruským občanům v exilu cestování i vydělávání peněz. Populární skupinu Bi-2 loni v Thajsku při koncertování pro diasporu po udání konzula zadržela policie. Ve vězení hudebníci strávili několik dní.
Mnozí další režimu nepohodlní Rusové čelili sledování, vyhrožování nebo nečekanému anulování cestovního pasu.