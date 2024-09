Až v Rusku přijde změna, Západ musí rychle jednat, říká Chodorkovskij

Západní země by měly být připraveny na dobu, až se situace v Ruské federaci změní, a pak rychle jednat, uvedl na konferenci Globsec v Praze kritik Kremlu Michail Chodorkovskij. Kdyby západní svět reagoval s takovou razancí jako nyní hned v únoru 2022, konflikt na Ukrajině by už skončil, míní bývalý ropný magnát, který strávil roky v ruském vězení. Opozice se podle něj musí snažit o vytvoření protiváhy vůči režimní propagandě a o vytvoření vize pro budoucnost.

Debaty o takové vizi se mohou zdát abstraktní, ale není tomu tak, lidé v Rusku musejí vnímat, že existují alternativy k tomu, co se v zemi posledních 25 letech děje, prohlásil na Globsecu známý kritik Kremlu.

„Musíme pochopit, že máme co do činění s totalitním režimem, který je připraven využít ozbrojené síly nejen proti svým sousedům, ale i proti vlastním občanům,“ zdůraznil Chodorkovskij. Alternativy k aktuální situaci a to, jak jich dosáhnout, by podle něj měly být lidem stejně srozumitelné jako v pozdních osmdesátých letech.

Sen žít jako na Západě

V dřívějším Sovětském svazu podle Chodorkovského Rusové často říkali, že chtějí žít jako lidé na Západě. „Dnes, když se setkávám s mladými Rusy, někteří z nich úplně nerozumí tomu a nedocení to, že mnoho svobod a možností, které stále mají, jsou výsledkem tohoto snu – žít jako lidé na Západě,“ poznamenal.

Západ by podle opozičníka neměl přijímat rétoriku, že je nutné bojovat proti celému ruskému národu. „Je nutné jasně rozlišovat mezi ruskými lidmi a těmi, kdo v Rusku rozhodují,“ uvedl.