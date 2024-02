Rok po zemětřesení v Turecku a Sýrii žijí statisíce lidí v provizorních podmínkách, Erdogan sliby nenaplnil

Zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský z města Antakya v provincii Hatay, kde byly důsledky zemětřesení nejničivější, přiblížil, že během roku „život do velké míry zmizel“. Mnoho obyvatel odešlo do jiných částí Turecka, nebo dokonce za hranice.

Ambiciózní slib a realita

Hned po otřesech Erdogan slíbil, že vláda pro lidi zasažené tragédií postaví 680 tisíc bytových jednotek, z toho do roka tři sta tisíc. Po roce předal podle AFP klíče k prvním sedmi tisícům bytů ze 46 tisíc, které mají být připraveny k nastěhování tento měsíc. Do konce roku by podle Erdogana mělo být hotových dvě stě tisíc bytů, tedy ani ne třetina ze slibovaného množství.

Černohorský Erdoganův slib označil za velmi ambiciózní, narazil podle něj na tureckou ekonomickou realitu. Zpravodaj se odvolává na slova ředitelů velkých stavebních firem, kteří tvrdili, že na výstavbu takového rozsahu nemají kvůli růstu cen a nedostatku zdrojů prostředky. „To jsou také důvody, proč rok od zemětřesení stojí zatím ‚jen‘ padesát tisíc bytů,“ konstatuje Černohorský.