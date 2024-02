Rodina dostane Navalného tělo až po „volbách“, ale možná nikdy, zvažují ruské úřady. Jeho pohřeb by mohl přerůst v protesty

Ruské úřady podle médií uvažují o tom, že by tělo předáka ruské opozice Alexeje Navalného vydaly rodině až po březnových prezidentských „volbách“, nebo vůbec. Důvodem může být snaha zamezit vlně pietních akcí u příležitosti pohřbu, které by uškodily současnému vládci Kremlu Vladimiru Putinovi ve volbách. Ty v Rusku nejsou svobodné, skutečná opozice se jich účastnit nesmí. Odmítání vydat tělo zároveň budí podezření, že Navalnyj mohl být znovu otráven nervově paralytickou látkou novičok.

„Byly navrženy různé možnosti včetně té velmi cynické, že by se tělo příbuzným vydalo až po volbách,“ sdělil webu The Moscow Times zdroj blízký Kremlu. „Jedním diskutovaným problémem je, jak zajistit, že se z piet za Navalného a pohřbu nestane politická demonstrace, která by Putinovi pokazila volby,“ vysvětlil tento zdroj. Ty jsou naplánované na 15. až 17. března.

Na stole je podle zdroje z ruské vlády dokonce i možnost, že by úřady nevydaly Navalného tělo nikdy. Úřady by mohly například argumentovat, že Navalnyj byl na seznamu osob stíhaných za terorismus nebo extremismus nebo že existují obavy z rozšíření nebezpečné choroby. „V Navalného případě by to ale bylo samozřejmě bezprecedentní,“ připustil tento zdroj.

Už v pondělí Navalného mluvčí Kira Jarmyšová informovala, že úřady zdržely vydání Navalného těla jeho matce o minimálně dalších čtrnáct dní s vysvětlením, že je potřeba provést chemickou expertizu. Jarmyšová ale zároveň uvedla, že podle ní úřady tělo nevydávají, protože zametají stopy dopředu naplánované vraždy.