Příbuzní unesených Izraelců doufají, že jejich blízcí dostanou v novém kole vyjednávání šanci na návrat

Jari Moses se na úsměv svého 79letého otce Gadiho Mosese už víc než dva měsíce dívá jen na fotografiích. Teroristé ho 7. října unesli do Gazy z kibucu Nir Oz. Nyní se objevil na videu, které zveřejnili.

„Jsme šťastní, že jsme ho viděli. Na druhou stranu máme obavy. Vypadá hodně pohuble, vyčerpaně,“ říká k tomu Jari Moses.



Izraelská vláda viní Mezinárodní červený kříž, že se dostatečně nepokouší dostat k rukojmím lékařskou pomoc. To jeho prezidentka Mirjana Špoljarićová Eggerová odmítá. „S Hamásem průběžně vede naše organizace, i já sama, velmi konkrétní, detailní, přímé rozhovory,“ uvedla.

Příbuzní unesených stále doufají, že jejich blízcí budou na seznamu další skupiny propuštěných. V ní by Izrael chtěl kromě žen právě nemocné nebo staré muže. „Izrael je připravený vyhlásit další humanitární příměří a poslat další humanitární pomoc výměnou za propuštění rukojmích,“ prohlásil izraelský prezident Jicchak Herzog.



Právě o tom by měl lídr exilový lídr Hamásu Ismáíl Haníja jednat s prostředníky v Káhiře. Na stole je zřejmě i propuštění palestinských vězňů, a to včetně těch odsouzených za závažnější zločiny.