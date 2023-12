Izraelci na protest nocují před ministerstvem obrany. Přejí si nová jednání o rukojmích

V okolí ministerstva obrany stojí zhruba dvacet stanů. Provizorní kemp se nadále rozrůstá, a to především o lidi, kteří žijí v nejistotě z osudu svých blízkých držených v područí Hamásu. Nevědí o nich nic, ani jestli jsou naživu. „Momentálně je nemožné zůstat v klidu, spát jako obvykle a dělat to, co obvykle,“ popsala své pocity příbuzná rukojmí Nufa Buchštabová.

Mezi protestujícími je i Zohar Avigdori, kterému teroristické hnutí odvleklo sedm příbuzných. Kromě jednoho už má všechny zpět, přesto plánuje před armádní centrálou dále nocovat, třeba i měsíce. „Tohle není běžný občanský protest, kdy stanujete měsíce, dokud vláda neschválí nový zákon nebo rozpočet. Tady jde o lidské životy, které jsou ve velkém nebezpečí,“ zdůraznil Avigdori.

Izrael chce dohodu předjednat s katarskými prostředníky, dosud však sázel spíše na sílu než diplomacii. „K propuštění všech našich rukojmí povede pouze pokračující vojenský tlak. Mé pokyny vyjednávacímu týmu vychází právě z tohoto tlaku, bez něhož bychom ničeho nedosáhli,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Zatímco Hamás žádá stažení izraelských vojáků, židovský stát to odmítl a průlom blokuje. Protestující proto volí vlastní formu blokády. Každých 241 minut symbolicky blokují přilehlé silnice jako připomínku původního počtu rukojmí, která Hamás 7. října odvlekl do Pásma Gazy. Již přes sedmdesát dní tam zůstává přes sto zajatců.