Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé včetně dítěte


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda

Nejméně tři lidé včetně dítěte zemřeli v noci na pondělí při ruském útoku na Oděsu, uvedly podle agentury AFP tamní úřady. Podle nich při útoku, který zasáhl obytnou budovu, utrpělo dalších deset osob zranění, dvě z nich jsou vážná.

„Po nepřátelském útoku provedeném v noci s lítostí oznamujeme tři úmrtí, včetně dítěte,“ napsal na telegramu velitel městské vojenské správy Serhij Lysak. Dodal, že zasažena byla obytná budova a dalších deset lidí bylo zraněno.

Milionový přístav Oděsa na pobřeží Černého moře, přes který prochází většina ukrajinského exportu, je terčem ruských útoků pravidelně. Ukrajina se plnohodnotné ruské agresi brání už pátým rokem.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na pondělí jeho protivzdušná obrana sestřelila padesát ukrajinských dronů. Informaci nelze nezávisle ověřit. Na Ukrajinu v noci zaútočilo 141 ruských dronů, sestřelit nebo neutralizovat se tamní protivzdušné obraně podařilo 114 z nich.

Výběr redakce

Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

před 1 hhodinou
Invazní pták husice nilská se šíří po Česku

Invazní pták husice nilská se šíří po Česku

před 1 hhodinou
Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

před 2 hhodinami
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

před 11 hhodinami
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

před 11 hhodinami
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

před 12 hhodinami
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé včetně dítěte

Nejméně tři lidé včetně dítěte zemřeli v noci na pondělí při ruském útoku na Oděsu, uvedly podle agentury AFP tamní úřady. Podle nich při útoku, který zasáhl obytnou budovu, utrpělo dalších deset osob zranění, dvě z nich jsou vážná.
před 21 mminutami

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

V izraelském městě Haifa v noci na pondělí našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných, informoval deník Ha'arec. Při útoku také čtyři lidé utrpěli zranění. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel (ToI) už v neděli uvedla, že zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
01:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Írán pohrozil USA a Izraeli ničivější odvetou za útoky na civilní infrastrukturu

Írán slíbil mnohem ničivější a rozsáhlejší odvetu v případě dalších americko-izraelských útoků na civilní infrastrukturu, informovala v pondělí s odvoláním na jeho vojenské velení agentura AFP. Americký prezident Donald Trump v neděli znovu pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Íránská diplomacie Trumpovu hrozbu označila za podněcování k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, napsal server katarské televize al-Džazíra.
před 3 hhodinami

Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
před 8 hhodinami

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
před 11 hhodinami

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
před 15 hhodinami

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
před 16 hhodinami
