Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé včetně dítěte

Nejméně tři lidé včetně dítěte zemřeli v noci na pondělí při ruském útoku na Oděsu, uvedly podle agentury AFP tamní úřady. Podle nich při útoku, který zasáhl obytnou budovu, utrpělo dalších deset osob zranění, dvě z nich jsou vážná.
„Po nepřátelském útoku provedeném v noci s lítostí oznamujeme tři úmrtí, včetně dítěte,“ napsal na telegramu velitel městské vojenské správy Serhij Lysak. Dodal, že zasažena byla obytná budova a dalších deset lidí bylo zraněno.
Milionový přístav Oděsa na pobřeží Černého moře, přes který prochází většina ukrajinského exportu, je terčem ruských útoků pravidelně. Ukrajina se plnohodnotné ruské agresi brání už pátým rokem.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na pondělí jeho protivzdušná obrana sestřelila padesát ukrajinských dronů. Informaci nelze nezávisle ověřit. Na Ukrajinu v noci zaútočilo 141 ruských dronů, sestřelit nebo neutralizovat se tamní protivzdušné obraně podařilo 114 z nich.
