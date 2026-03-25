Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora
Zdroj: ČT24

Román „Žena v zeleném kabátě“ popisuje nečekané setkání dvou starších žen v centru Říma, bývalá židovská vězeňkyně z Osvětimi se náhodně setká se svou dozorkyní. Skutečnou situaci, která se jí stala před pár lety, popsala maďarsko-italská autorka a pamětnice holocaustu Edith Brucková.

Pětadevadesátiletá Edith Brucková, která přežila Osvětim i pochod smrti, žije v Římě. Před několika lety tam zažila šok, když potkala ženu, která ji kdysi v nacistické uniformě týrala.

„Byla jsem v obchodě nakupovat. Za sebou jsem uslyšela hlas: ‚Ty jsi Edith z Osvětimi?‘ Otočila jsem se a uviděla ženu v zeleném kabátě. Byla to dozorkyně v Osvětimi. Byla jsem z toho velmi v šoku,“ popisuje Brucková nepříjemný zážitek.

Z dokumentů i medailí skládá Alena Pechová příběh rodičů, kteří byli válečnými hrdiny
Bývalá nacistická dozorkyně se obávala udání. Přesto pozvala Edith, která jí kdysi byla vydaná na milost a nemilost, k sobě domů. Někdejší židovská vězeňkyně ale pozvání nepřijala, obávala se, že se ji hostitelka pokusí otrávit. Později se ale spolu ještě několikrát setkaly.

Edith Brucková napsala o osudovém setkání s hrůzami minulosti v knize Žena v zeleném kabátě. Název odkazuje na svrchník, který si dozorkyně vybrala v Osvětimi z hromady oblečení po zavražděných obětech. Mezi nimi byli i oba Edithini rodiče.

Brucková se po válce vrátila do Maďarska, nějakou dobu žila také v Československu, Izraeli a od roku 1953 žije v Itálii, posledních několik desítek let v centru hlavního města.

Lžička mu pomohla přežít. Salomonovič prošel Osvětimí i Stutthofem
Pamětnice přibližuje hrůzy války nejmladším generacím

Brucková stále seznamuje se svými životními zkušenostmi zejména nejmladší generaci. „Člověk se příliš nemění, já podávám svědectví už více než šedesát let. Chodím i do italských škol, stále mluvím o svých zkušenostech, napsala jsem také mnoho knih,“ vypráví.

Vedle tří desítek titulů o ní nebo na základě jejích příběhů vznikly tři filmy. V posledních letech Edith Bruckovou nejvíc potěšilo setkání s papežem Františkem.

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník
Zůna vypracuje novou koncepci armády, řekl Babiš

Zůna vypracuje novou koncepci armády, řekl Babiš

Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

před 13 mminutami
Porota v USA shledala Google a Metu odpovědnými v případu závislosti na sítích

Porota v USA shledala Google a Metu odpovědnými v případu závislosti na sítích

Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

Babišova vláda pozastavila největší modernizaci armády, řekla Černochová

VideoBabišova vláda pozastavila největší modernizaci armády, řekla Černochová

Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině

Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

Román „Žena v zeleném kabátě“ popisuje nečekané setkání dvou starších žen v centru Říma, bývalá židovská vězeňkyně z Osvětimi se náhodně setká se svou dozorkyní. Skutečnou situaci, která se jí stala před pár lety, popsala maďarsko-italská autorka a pamětnice holocaustu Edith Brucková.
Porota v USA shledala Google a Metu odpovědnými v případu závislosti na sítích

Porota v Los Angeles shledala firmy Google a Meta odpovědnými v přelomovém soudním sporu, který se týká závislosti na sociálních sítích; firmy musí zaplatit odškodné tři miliony dolarů (63,4 milionu korun), píše agentura Reuters. Společnosti, které s verdiktem nesouhlasí, čelily obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost.
Ukrajina přerušila Rusku nejmíň čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, píše Reuters

Rusko v důsledku ukrajinských dronových útoků přišlo o nejméně čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, vypočetla agentura Reuters. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily sto dolarů za barel.
Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump

Demokraté v úterý převzali kontrolu nad volebním obvodem na Floridě, do kterého spadá i sídlo republikánského prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago v Palm Beach. Podle deníku The New York Times (NYT) tak zaznamenali překvapivé vítězství ve volbách do státního parlamentu, navíc s jasným symbolickým významem.
V Estonsku a Lotyšsku se zřítily ukrajinské drony, uvedly úřady. Zabloudily kvůli rušení

Drony, které během časného středečního rána vletěly do estonského a lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a havarovaly, byly podle úřadů v Tallinu a Rize ukrajinské stroje. Kyjev je nasadil do útoku na ruské cíle ve Finském zálivu Baltského moře a do Pobaltí zabloudily pod vlivem rušení. Nikdo nebyl zraněn, uvedla agentura DPA.
V parlamentních volbách v Dánsku vyhráli sociální demokraté

Parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. Zaznamenali však nejhorší výsledek od roku 1903, napsala po sečtení všech hlasů dánská stanice TV2. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové strany sice těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků však nezískal ve 179členném parlamentu většinu. Rozhodující silou tak mohou být centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.
Írán: Nedovolíme Trumpovi diktovat načasování konce války

Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala i izraelská stanice Channel 12, podle níž USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Teheránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Teherán považuje americký návrh za přehnaný a plánuje se dále bránit. Mluvčí íránské armády rovněž prohlásil, že USA jednají jen samy se sebou.
Na Sumatře se konal tradiční „býčí závod"

U příležitosti oslav konce sklizně rýže se na západě Sumatry konal tradiční závod Pacu Jawi, „kravský závod“, který divákům z řad místních obyvatel i turistů z celého světa nabídl řadu dramatických i zábavných okamžiků.
