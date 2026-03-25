Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

Román „Žena v zeleném kabátě“ popisuje nečekané setkání dvou starších žen v centru Říma, bývalá židovská vězeňkyně z Osvětimi se náhodně setká se svou dozorkyní. Skutečnou situaci, která se jí stala před pár lety, popsala maďarsko-italská autorka a pamětnice holocaustu Edith Brucková.
Pětadevadesátiletá Edith Brucková, která přežila Osvětim i pochod smrti, žije v Římě. Před několika lety tam zažila šok, když potkala ženu, která ji kdysi v nacistické uniformě týrala.
„Byla jsem v obchodě nakupovat. Za sebou jsem uslyšela hlas: ‚Ty jsi Edith z Osvětimi?‘ Otočila jsem se a uviděla ženu v zeleném kabátě. Byla to dozorkyně v Osvětimi. Byla jsem z toho velmi v šoku,“ popisuje Brucková nepříjemný zážitek.
Bývalá nacistická dozorkyně se obávala udání. Přesto pozvala Edith, která jí kdysi byla vydaná na milost a nemilost, k sobě domů. Někdejší židovská vězeňkyně ale pozvání nepřijala, obávala se, že se ji hostitelka pokusí otrávit. Později se ale spolu ještě několikrát setkaly.
Edith Brucková napsala o osudovém setkání s hrůzami minulosti v knize Žena v zeleném kabátě. Název odkazuje na svrchník, který si dozorkyně vybrala v Osvětimi z hromady oblečení po zavražděných obětech. Mezi nimi byli i oba Edithini rodiče.
Brucková se po válce vrátila do Maďarska, nějakou dobu žila také v Československu, Izraeli a od roku 1953 žije v Itálii, posledních několik desítek let v centru hlavního města.
Pamětnice přibližuje hrůzy války nejmladším generacím
Brucková stále seznamuje se svými životními zkušenostmi zejména nejmladší generaci. „Člověk se příliš nemění, já podávám svědectví už více než šedesát let. Chodím i do italských škol, stále mluvím o svých zkušenostech, napsala jsem také mnoho knih,“ vypráví.
Vedle tří desítek titulů o ní nebo na základě jejích příběhů vznikly tři filmy. V posledních letech Edith Bruckovou nejvíc potěšilo setkání s papežem Františkem.